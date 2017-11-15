В сервисном обслуживании боевых кораблей и подводных лодок ВМФ России стало широко использоваться 3D моделирование



Военнослужащие ВМС России.

Источник: Алексей Павлишак/ТАСС Военнослужащие ВМС России.Источник: Алексей Павлишак/ТАСС

ЦАМТО, 15 ноября. Эффективность сервисного обслуживания боевых кораблей и подводных лодок значительно возрастет при широком внедрении в процесс отечественных технологий 3D моделирования.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, комментируя итоги рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы сервисного обслуживания боевых кораблей.

В частности, он сообщил, что технология 3D моделирования была успешно апробирована предприятием "Адмиралтейские верфи" как составная часть сервисного обслуживания серии подводных лодок 636.3, построенных для Черноморского флота.

В свою очередь, исполнительный директор 51-го Центрального конструкторско-технологического института судоремонта Георгий Муру отметил, что "данные технологии предоставляют фактически безграничные возможности при использовании их при всех видах ремонта и сервисного обслуживания надводных кораблей и подводных лодок".

По его словам, применение институтом судоремонта технологии 3D моделирования в интересах ВМФ позволило достичь целого ряда преимуществ, в результате чего вся необходимая рабочая и ремонтная документация находится в электронном виде в одном месте, трехмерная визуализация геометрий корпусных конструкций, корабельных систем и устройств, электрики дает возможность без демонтажа корпусных конструкций определить расположение труб, электрики, систем. Это позволяет также оценить объем сопутствующих работ для выполнения мероприятий по ремонту задолго до постановки корабля или подводной лодки в док, рассчитать количество критических точек для будущего ремонта, объем затрат.

По заказу Главного командования ВМФ система 3D моделирования будет внедрена на "Адмиралтейских верфях" при строительстве серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота как часть программы их сервисного обслуживания.

Как подчеркнул В.Бурсук, "безусловно, что точная степень потенциала информационной модели будет полностью определена при применении ее в реальных условиях выполнения ремонтных работ и на этапе подготовки строительства".

Такой анализ уже ведется. Специалисты уверены, что в ближайшей перспективе технологии 3D моделирования будут широко внедряться и на других предприятиях ОПК, работающих в интересах ВМФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.