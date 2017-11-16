

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

В понедельник в Кисловодске министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил о необходимости искать новые рынки сбыта рекордного урожая пшеницы.

Россия оттесняет США на рынках сбыта зерна

Как пишет The Wall Street Journal, рекордный урожай зерна в России закрепил положение нашей страны как аграрной сверхдержавы и усилил давление на американских фермеров, которые столкнулись с проблемой падения цен на пшеницу. По информации издания, Американская пшеничная ассоциация объявила о закрытии в декабре своего представительства в Египте, который является крупнейшим в мире импортере пшеницы. «Мы просто не можем конкурировать с Россией в ценовых вопросах на этих рынках», — заявил представитель ассоциации Стив Мерцер.

Россия оттесняет США на рынках сбыта зерна, из-за чего они несут потери. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, передаёт ТАСС.

"Я думаю, что если американских фермеров лихорадит, то на фоне большого урожая в России, который будет порядка 130 млн тонн. На каких-то рынках мы оттесняем американцев, и понятно, что они несут потери, мы этому только рады", - сказал он, отметив, что такая ситуация благоприятна для отечественных сельхозтоваропроизводителей, к примеру продукция торговой марки «Грана» (www.grana.ru) в 17-й раз подтвердила свое высокое стабильное качество по итогам всероссийской программы «100 лучших товаров России» и краевого конкурса «Лучший алтайский товар»

Минсельхоз РФ подтвердил прогноз по экспорту зерновых в 2017-2018 сельхозгоду на уровне 45 млн тонн. С соответствующим заявлением после выездного заседания оперативного штаба Минсельхоза в Новосибирске выступил первый замминистра Джамбулат Хатуов.

Ставрополье увеличивает экспорт зерновых

Ставрополье может увеличить экспорт зерновых на Прикаспийском направлении на 1 млн тонн, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. "Для нас важно развивать Азербайджанское направление, там есть потенциал на 1 млн тонн, что будет очень хорошо для экономики аграрной отрасли края", - сказал Ситников.

Как ранее прояснили в краевом Минсельхозе, на экспорт уже направлено 1 млн 939,3 тыс. тонн зерна урожая текущего года, что на 30% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Прямой экспорт за рубеж составил 258,6 тыс. тонн, зерно, отгруженное в порты, - 1 млн 680,7 тыс. тонн. Основными странами-импортерами стали Азербайджан, Армения, Грузия, Австрия, Латвия, Бельгия, Иран.

По словам Ситникова, сейчас порты Краснодарского края обеспечивают 40% отправки ставропольского зерна за рубеж, но они зачастую перегружены. Поэтому одним из перспективных направлений сбыта зерна остается так называемый "Прикаспийский вектор", предполагающий активное использование железнодорожных транспортных систем Азербайджана и Грузии.

Развитие российских морских портов в Каспийском бассейне

Кабмин утвердил стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым и размещено на сайте правительства.

Реализация стратегии укрепит экономическое и геополитическое присутствие РФ в Каспийском море и позволит нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции. К примеру, нарастить объем экспорта зерна через порты Каспийского бассейна до семи миллионов тонн.

Положительно реализация этих мер скажется и на туризме, туристический поток в Каспийский регион вырастет до 30 тысяч человек в год. Также развитие портов способствует созданию свыше двух тысяч новых рабочих мест.

РЖД предложили создать в СФО центр координации перевозки зерна

«Российские железные дороги» предложили создать в Сибирском федеральном округе единый центр, который будет заниматься координацией перевозки зерна подвижным составом. Как сообщил на заседании оперативного штаба в Новосибирске начальник оперативного управления Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Саутенков, это поможет обеспечить решение проблем в круглосуточном режиме, передает ТАСС.

В случае создания такого контролирующего органа Западно-Сибирская дорога, как ожидается, будет формировать ускоренные зерновые поезда на юг, а срок доставки зерновых сократится на 5-7 суток. Кроме того, РЖД имела бы на руках все необходимые данные для того, чтобы в случае необходимости выделять дополнительные локомотивы для транспортировки зерна и планировать штат работников станций.

Казахстан намерен увеличить транзит грузов через Азербайджан

По сообщению Trend.az, международная ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) планирует расширить номенклатуру перевозимых грузов, сказал президент "Казахстанских железных дорог" Канат Алпысбаев на собрании ассоциации в среду в Баку.

"В 2018 году мы планируем возить по маршруту не только ставшие традиционными мазут и газойль, но и активизировать перевозки зерна из Казахстана в Азербайджан, Грузию и Турцию. У нас имеется поддержка казахстанского правительства в этом направлении. Также увеличатся перевозки химической продукции, цветных металлов, руды и угля из Казахстана на зарубежные рынки", - сказал Алпысбаев.

Турция - крупнейший импортер российского зерна

Турция вышла на первое место среди крупнейших импортеров российского зерна, пишет Агроинвестор. По данным на 7 ноября, страна закупила 2,95 млн т, что на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года и на 0,2% превышает объем закупок за полные пять месяцев сезона-2016/17, подсчитал Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна. По сравнению с июлем-ноябрем предыдущего сезона Турция увеличила импорт пшеницы на 13% до более чем 1,5 млн т, кукурузы — в 3,5 раза до 463 тыс. т, гороха — в 1,5 раза до 264 тыс. т.

Освоение рынка Филиппин

Россия в ближайшие годы намерена осваивать рынок Филиппин за счет поставок мяса и зерна, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передают РИА Новости.

"С одной стороны, здесь есть свои особые продукты питания, которые наши филиппинские друзья могут поставлять в нашу страну. Я имею в виду, прежде всего, фрукты тропические и продукты моря", — заявил Медведев на пресс-конференции. При этом он подчеркнул, что РФ со своей стороны может экспортировать на Филиппины целый ряд продуктов. "С другой стороны, поставка зерновых, зернобобовых культур, а также мяса, включая мясо птицы, свинину, говядину, была бы очень выгодна для нас", — сказал Медведев.