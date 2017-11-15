Объем поставок оружия и военной техники по линии "Рособоронэкспорта" в этом году составит более $12 млрд - глава компании Михеев
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Александр Михеев.
Источник: РИА Новости / Константин Чалабов
Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" выполнит план по поставкам оружия и военной техники за рубеж в 2017 году, заявил глава "Рособоронэкпорта" Александр Михеев.
"У нас обязательства с 52 странами. План, который нам установил президент, мы его выполняем. Чуть более 12 млрд долларов. Надеемся, что эта цифра вполне реализуема и стараемся исполнить все эти обязательства", - сказал А.Михеев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
7 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что объем поставок по линии ВТС в 2017 году должен составить $15,3 млрд. Портфель заказов по линии ВТС, по словам президента, по итогам трех кварталов 2017 года превысил $45 млрд.
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15.11.2017
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