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Источник: ПАК ДА будет дешевле Ту-160, но сможет заменить все самолеты Дальней авиации

16.11.2017 ТАСС 625 0
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ПАК ДА
Возможный облик ПАК ДА.
Источник: i.ytimg.com

Стоимость перспективного авиационного комплекса Дальней авиации пока не уточняется

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Разрабатываемый в России стратегический ракетоносец будет выполнять задачи всех самолетов Дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3) и при этом стоить намного дешевле, чем Ту-160. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Одна из главных задач, поставленных военным ведомством создателям перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), заключается в том, чтобы новый самолет выполнял функции всех трех нынешних ракетоносцев (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3) и при этом стоил намного дешевле Ту-160", - сказал собеседник агентства. По его словам, "тактико-техническое задание на ПАК ДА утверждено военными, в ближайшее время с заключением контракта начнется выпуск рабочей конструкторской документации с последующим изготовлением опытных образцов".

Снижению стоимости разработки, производства и эксплуатации ПАК ДА отчасти будет способствовать то, что этот самолет будет дозвуковым. Это, по словам источника, никак не повлияет на его боевую эффективность: наличие высокоточных крылатых ракет большой дальности позволит наносить удары без входа в зону ПВО противника и не использовать сверхзвуковые режимы. Также дозвуковой самолет проще и дешевле готовить к полету, он расходует меньше топлива.

"Сегодня ни одна страна в мире, включая такие мощные военные державы, как Россия и США, просто не потянет проектирование и строительство сверхзвукового бомбардировщика, соответствующего всем критериям 5-го поколения", - считает собеседник ТАСС.

Специалист не уточнил оценочную стоимость ПАК ДА, которая фигурирует в техническом задании заказчика.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Стоимость Ту-160

Экспертные оценки стоимости самолета Ту-160 колеблются в диапазоне от $250 до $600 млн (в 1993 году СМИ называли сумму 6 млрд рублей, что на тот момент соответствовало примерно $600 млн). Один час полета ракетоносца (без боевого применения) обходится, по официальным данным на 2008 год, в 580 тыс. рублей (около $23,3 тыс). Стоимость американского бомбардировщика B-1B, близкого к Ту-160 по летно-техническим характеристикам, составляет $317 млн, час полета обходится в $57,8 тыс.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
В-1В Lancer
Ту-160
Ту-22
Ту-95
Проекты
ПАК ДА

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