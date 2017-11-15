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Пентагон: США все еще не знают, где скрывается главарь ИГ аль-Багдади

16.11.2017 ТАСС 131 0
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Абу Бакр аль-Багдади
Абу Бакр аль-Багдади в мечети Мосула, видеозапись была опубликована 5 июля 2014 года.
Источник: Social Media Website via Reuters TV

Представитель штаба операции Inherent Resolve Райан Диллон добавил, что в этом году американские военнослужащие выследили и уничтожили 117 боевиков ИГ

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Пентагон по-прежнему не располагает информацией о том, где скрывается главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Об этом на брифинге для журналистов во вторник заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Брифинг из Багдада транслировался Пентагоном.

"Мы не знаем, где сейчас находится [аль-Багдади]. Мы его ищем", - указал он.

По словам Диллона, американские "профессионалы продолжают заниматься выявлением местонахождения главарей ИГ, включая аль-Багдади". "В этом году, - продолжил он, - мы уже выследили и уничтожили 117" боевиков из числа помощников аль-Багдади и полевых командиров ИГ, "являющихся приоритетными целями". На днях, заметил он, "в этот список добавились еще трое".

Полковник отрицательно ответил на вопрос, "удалось ли американским военнослужащим в Ираке или Сирии захватить и допросить кого-либо из ИГ". "Насколько я знаю, у нас под стражей нет никаких боевиков ИГ", - подчеркнул Диллон, добавив, что союзники США из "Сил демократической Сирии" и иракские правительственные войска взяли в плен какое-то число боевиков, но назвать, сколько конкретно, он не может.

Как указал на своем сайте Пентагон, общие затраты США на осуществление операции "Непоколебимая решимость", которая началась 8 августа 2014 года, составили на конец июня текущего года $14,3 млрд.
15.11.2017
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принадлежат ТАСС
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