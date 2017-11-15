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Пентагон впервые оплатит военнослужащему операцию по смене пола

16.11.2017 ТАСС 127 0
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Военнослужащий ВС США
Американский военный на учениях в Германии.
Источник: flickr.com, 7th Army Training Command

Ранее Федеральный окружной суд в Вашингтоне запретил президенту США Дональду Трампу менять политику службы трансгендеров в вооруженных силах

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США впервые оплатит военнослужащему проведение операции по смене пола. Об этом сообщила во вторник официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

"Сегодня днем нашему действующему военнослужащему была проведена операция по смене пола. Военные госпитали не в состоянии проводить такого рода процедуры, поэтому операция была проведена в частной клинике", - сказала она. "Так как военнослужащий уже ранее начал проходить курс процедур по смене пола, лечащий врач посчитал, что хирургическое вмешательство необходимо, и в связи с этим директор управления здравоохранения Пентагона дал в порядке исключения разрешение [на выделение средств]", - отмечается в заявлении, которое приводит профильное американское издание Army Times.

В итоге, по словам Уайт, хирургическая операция будет оплачена в соответствии с внутренней директивой ведомства, касающейся службы трансгендеров.

Ранее Федеральный окружной суд в Вашингтоне запретил президенту США Дональду Трампу вносить изменения в политику, касающуюся службы в вооруженных силах страны трансгендеров. В августе 2017 года американский лидер объявил о намерении изменить принятую в 2016 году при администрации Барака Обамы политику, согласно которой трансгендерам разрешалось служить в рядах вооруженных сил.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд

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