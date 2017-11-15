Экс-министр обороны США: глава Пентагона не сможет помешать Трампу нанести ядерный удар



Источник: © AP Photo/Evan Vucci, File Источник: © AP Photo/Evan Vucci, File

Уильям Перри также считает, что президентство Трампа увеличило вероятность развязывания ядерной войны

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис не сможет остановить президента Дональда Трампа, если тот захочет нанести ядерный удар. Об этом заявил в интервью газете Politico, опубликованном во вторник, бывший министр обороны США Уильям Перри. Он возглавлял военное ведомство при президенте Билле Клинтоне в 1994-1997 годах.

"У министра обороны нет права вето [на нанесение ядерного удара]. Такое решение принимает президент", - отметил Перри.

По его словам, глава Белого дома может проконсультироваться с министром обороны, если захочет, перед тем, как отдать соответствующий приказ. "Приказывает он напрямую Стратегическому командованию, и совсем не обязательно об этом будет поставлен в известность министр обороны, - добавил Перри. - За те 5, 6 или 7 минут, в течение которых принимается решение об ядерном ударе, министр обороны даже не узнает, что происходит, пока не будет уже поздно. Если будет больше времени, и президент захочет проконсультироваться с министром обороны, то все равно, единственное, что он сможет сделать, - дать совет".

Перри считает, что Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон играют "стабилизирующую роль" в администрации Трампа. "Но не они принимают окончательное решение по серьезным вопросам, касающимся национальной безопасности. Это решение принимает президент", - подчеркнул бывший министр.

Кроме того, он выразил мнение, что вероятность развязывания ядерной войны возросла за последний год. "Частично потому, что президентом стал Трамп", - заметил он.