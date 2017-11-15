На МКС прибыл американский грузовой космический корабль Cygnus
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Роботизированная рука Canadarm2 схватила космический грузовик Cygnus. 14 ноября 2017.
Источник: © Фото : NASA TV
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Космический грузовик Cygnus компании Orbital ATK прибыл на Международную космическую станцию (МКС) во вторник, НАСА ведет трансляцию стыковки беспилотного корабля с орбитальной станцией.
Грузовой аппарат стартовал в воскресенье с космодрома Валлопс в Виргинии. Беспилотный космический корабль вывела на заданную орбиту ракета-носитель Antares.
Захват грузовика механическим манипулятором станции осуществили астронавты НАСА и ЕКА Ренди Брезник и Паоло Несполи.
Cygnus привез на МКС более 3 тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов на орбите. Аппарат будет оставаться пристыкованным к американскому модулю Юнити до 4 декабря. По завершении миссии корабль заберет с орбиты отработанные материалы и перед тем, как сгореть в верхних слоях атмосферы Земли, запустит несколько кубсатов.
Для Cygnus это восьмая грузовая миссия к МКС по контракту с НАСА.
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15.11.2017
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