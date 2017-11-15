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В США обновленный Ту-160М2 назвали "супербомбардировщиком"

15.11.2017 Российская газета 1253 6
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Ту-160
Ту-160 .
Источник: Минобороны РФ/ТАСС

Модернизированный "Белый лебедь" станет "супербомбардировщиком".

Так российский самолет Ту-160М2 назвал обозреватель американского издания The National Interest Дэйв Маджумдар.

Его публикация основана на заявлениях специализирующегося на России научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Майкла Кофмана. Поводом для нее послужили сообщения о том, что первый обновленный ракетоносец должен подняться в небо уже в феврале следующего года.

- Самолеты хорошо зарекомендовали себя в сирийской кампании, выступив стартовой платформой для крылатых ракет Х-101, диапазон действия которых, как предполагается, составляет от 4,5 тысячи до 50 тысяч километров, - пишет Маджумдар.

Ссылаясь на сообщения источников в российском оборонно-промышленном комплексе, автор указывает, что недавно построенный на Казанском авиапредприятии Ту-160 с заводским номером 804 изначально будет выполнять те же задачи, что и стандартные "Блэкджеки". Однако, впоследствии его доведут до уровня М2.

Маджумдар отмечает, что работы по модернизации "Белого лебедя", вероятно, идут с опережением. Поскольку раньше говорилось, что новая машина взлетит к концу 2018 года. Так или иначе, пишет эксперт, программа Ту-160М2 является основной задачей модернизации российских стратегических бомбардировщиков.

Майкл Кофман при этом отдал должное российским авиастроителям. Создание новой заводской линии для Ту-160 является немаловажной задачей. Она предполагает переосмысление первоначального производственного процесса и организацию производства изделий, которых российская оборонная промышленность не делала довольно долгое время, считает эксперт.

Несмотря на то, что обновленный "Белый лебедь" сохранит практически тот же самый планер, он станет совершенно новым самолетом. В дополнение к новейшему радиоэлектронному оборудованию Ту-160М2 получит новый двигатель НК-32-02.

- Модернизированные моторы существенно надежнее и экономичнее, а, значит, более эффективны, - отмечает Кофман, имея в виду увеличение дальности действия бомбардировщика.

Наряду с закупкой 50 новых ракетоносцев имеющиеся в распоряжении Военно-космических сил РФ 16 самолетов Ту-160, вероятнее всего, также будут модифицированы до версии М2.

- Общего количества модернизированных бомбардировщиков вполне хватит для стратегических сил России. ВКС РФ, в отличие от военно-воздушных сил США, не предполагают, что их самолеты должны будут проникать в воздушное пространство противника, чтобы поразить его цели. Вместо этого Ту-160М2, способный развивать скорость свыше 2 Махов, запустит крылатые ракеты дальнего действия. Поэтому и стелс-технологии при обновлении "Блэкджека" не считаются особенно важными, - утверждает Кофман.

Эксперты заключают, что одним из главных преимуществ высокотехнологичного бомбардировщика является то, что он обеспечивает ядерное предупреждение.


Тимур Алимов
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Ту-160
Х-101
Проекты
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
Восход
13304
№1
15.11.2017 05:34
Цитата, q
до 50 тысяч километров
0 уберите, он тут явно по ошибке затесался.
+1
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RU
ash
3535
№2
15.11.2017 09:30
Цитата, Восход сообщ. №1
) Не надо убирать. С учётом носителя и дозаправки примерно так и выйдет.;)
+1
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RU
Герасим
63
№3
15.11.2017 09:46
в контексте речь о Х-101, дозаправки не будет. Так что 0 убрать.
0
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RU
ash
3535
№4
15.11.2017 09:58
Цитата, Герасим сообщ. №3
Вы оригинал читали?
0
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RU
forumow
3684
№5
15.11.2017 10:00
Цитата, Герасим сообщ. №3
дозаправки не будет
Вернее дозаправка вообще не при делах. Речь о собственной дальности Х-101.
0
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RU
ash
3535
№6
15.11.2017 10:05
Цитата, Герасим сообщ. №3
Цитата, forumow сообщ. №5
Чего встрепенулись то так?
В оригинале вообще 5500 написано. Успокойтесь.
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