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Аналитики США признали лидерство российских военных в трех областях

15.11.2017 Российская газета 1754 0
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Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Существуют как минимум три ключевые области, в которых Россия имеет военное преимущество перед США, заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (The Center for Strategic and International Studies, CSIS) Лиза Сойер Сэмп.

Первое направление - это возможность в ограничении и воспрепятствовании доступа на определенную территорию (концепция anti-access and area denial, A2/AD), второе - комбинированные военные действия, в которых одновременно принимают участие различные рода войск, и третье направление - кибервойна и радиоэлектронная борьба, приводит слова Лизы Сойер Сэмп издание The National Interest.

В своем материале авторы сосредоточились именно на первом пункте применительно к возможному противостоянию России и США в Европе. A2/AD - это концепция сдерживания противника на расстоянии с помощью комплекса вооружений, когда попытка вторжения в какую-либо зону неминуемо приведет к ощутимому урону. В современных реалиях речь идет, прежде всего, о системах ПВО, крылатых ракетах и других средствах дистанционного уничтожения.

Филип Бридлав, бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США, еще летом заявлял, что американская армия слишком сильно полагается на свои военно-воздушные силы, чего по факту, скорее всего, окажется недостаточно для решения проблемы A2/AD. Поэтому он призвал наращивать и наземную группировку сил в Европе. Примечательно, что само существование российских зон A2/AD генерал назвал "оскорбительным".

Эвелин Фаркаш, которая до недавнего времени занимала должность помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, в свою очередь отметила: хотя российский оборонный бюджет значительно уступает американскому, имеющиеся средства тратятся весьма эффективно. "Они расширяют свои возможности в определенных ключевых областях, таких как крылатые ракеты, системы ПВО и так далее. Это создает нам проблемы", - подчеркнула эксперт.


Алексей Иванов
14.11.2017
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Россия
США
Украина

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