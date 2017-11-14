Ижмаш группы "Калашников" в 2017г надеется выйти на прибыль и увеличить выручку на четверть
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Руководитель концерна "Калашников" Алексей Криворучко демонстрирует оружие, выпускаемое на "Ижмаше". IDEX 2015.
Источник: Сергей Птичкин/РГ
Ижевск. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Концерн "Калашников" (ранее - площадка "Ижмаш", входит в группу компаний "Калашников" ГК "Ростех") планирует получить выручку по РСБУ по итогам 2017 года в размере 19,51 млрд рублей и чистую прибыль на уровне 1,14 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.
Ранее сообщалось, что по итогам 2016 года эта производственная площадка группы получила 15,7 млрд рублей выручки по РСБУ. Таким образом, в 2017 году выручка может вырасти на 24%.
Также сообщалось, что в минувшем году концерн получил чистый убыток по РСБУ в размере 1,5 млрд рублей. В пресс-службе "Калашникова" называли этот убыток "техническим" и поясняли, что он связан "с единовременным списанием дебиторской задолженности, сформированной в период до 2013 года".
В отчете АО "Концерн "Калашников" отмечается, что "в соответствии со спецификой исполнения контрактов, основная часть выручки будет отражена в четвертом квартале 2017 года и в первом квартале 2018 года".
В состав группы компаний "Калашников", кроме АО "Концерн "Калашников", входят АО "Ижевский механический завод", судостроительные предприятия полного цикла ООО "Холдинговая компания Рыбинской верфи" и АО "Судостроительный завод "Вымпел" (MOEX: SOVP), "Верфи братьев Нобель", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа Zala Aero, разработчик и производитель бронекерамики "Бифорс" и ряд других компаний.
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14.11.2017
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