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"Ростех" продаст более четверти акций "Калашникова" только после решения правительства

09.11.2017 Интерфакс-АВН 228 0
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Стратегический беспилотный летательный аппарат AGS.
Источник: Northrop Grumman

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Продажа госкорпорацией "Ростех" более четверти акций концерна "Калашников" возможна после соответствующего решения правительства, сообщил "Интерфаксу-АВН" заместитель гендиректора госкорпорации Александр Назаров.

"Финальное решение о продаже пакета акций должно принять правительство России. В настоящий момент решение находится на рассмотрении правительства", - сказал А.Назаров.

"Правление корпорации приняло решение о продаже пакета акций концерна "Калашников" в размере 26% минус одна акция компании "Транскомплектхолдинг". Таким образом, корпорация оставит за собой блокпакет", - добавил А.Назаров.

Весной гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов сообщил о намерении довести долю частных инвесторов в капитале "Калашникова" до 75%. По его словам, в госкорпорации готовили пакет документов для направления в правительство.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие. Концерн управляет Ижевским механическим заводом, производителем стрелкового оружия и управляемого вооружения, и Мытищинским машиностроительным заводом, выпускающим гусеничные машины. Также "Калашников" включает в себя Zala Aero, производителя беспилотных летательных аппаратов, "Еврояхтинг Рыбинская верфь", производителя высокотехнологичных многофункциональных десантных и поисково-спасательных катеров и АО "Судостроительный завод "Вымпел", выпускающее средне- и малотоннажные морские и речные суда и катера военного и гражданского назначения.

51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% были выкуплены компанией "Транскомплектхолдинг", принадлежащей Алексею Криворучко, Андрею Бокареву и Искандару Махмудову.
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Беспилотные системы
Вымпел СЗ
ИЖМАШ
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА

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