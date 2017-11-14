РСК "МиГ" разрабатывает ударные и разведывательные беспилотники массой от 1 до 15 тонн



РСК "МиГ".

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС РСК "МиГ".Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

На летательные аппараты будут устанавливать двигатели отечественного производства, над созданием которых специалисты уже работают

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" ведет работы по созданию ударных и разведывательных беспилотников массой от 1 до 15 тонн, их опытные образцы появятся уже в ближайшие годы. Об этом во вторник сообщила официальный представитель корпорации Анастасия Кравченко на выставке Dubai Airshow 2017.

"Это и разведывательные, и ударные цели. Разные классы под разные задачи", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Кравченко добавила, что опытные образцы беспилотников будут созданы "в ближайшие годы". Эти аппараты будут в трех категориях - от одной тонны до пяти, от пяти до десяти и от десяти до пятнадцати.

По ее словам, для всех классов беспилотников разрабатываются отечественные двигатели.

РСК "МиГ" планировала представить Минпромторгу РФ предложения по облику беспилотного летательного аппарата массой 5 тонн к концу 2015 года. Как сообщал журналистам в августе 2015 года Сергей Коротков, занимавший тогда пост гендиректора компании, научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы по выбору облика такого беспилотника велись в рамках заключенного с ведомством контракта.

Позднее гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко сообщил, что беспилотным в будущем может стать российский перспективный перехватчик ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), который разрабатывается на смену МиГ-31.