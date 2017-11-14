Заводские испытания двух первых опытных образцов МиГ-35 будут завершены до конца года
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Презентация истребителя МиГ-35.
Источник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин
ЦАМТО, 14 ноября. Заводские испытания двух первых опытных образцов МиГ-35 будут завершены до конца года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила официальный представитель корпорации "МиГ" Анастасия Кравченко.
Презентация первых двух МиГ-35 прошла в подмосковных Луховицах в январе этого года, напоминает агентство.
"В этом году завершаются заводские испытания двух истребителей МиГ-35", – сказала Кравченко в ходе авиасалона Dubai Airshow 2017. По ее словам, после подписания контракта с Министерством обороны самолет пойдет в серию.
Подписание контракта с военным ведомством "ожидается в самое ближайшее время", отметила А.Кравченко, подчеркнув, что "все зависит от заказчика", – передает "РИА Новости".
Как сообщил минувшим летом замминистра обороны Юрий Борисов, закупать легкие истребители МиГ-35 военное ведомство начнет со следующего года в рамках новой госпрограммы вооружений.
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14.11.2017
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