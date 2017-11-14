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Заводские испытания двух первых опытных образцов МиГ-35 будут завершены до конца года

15.11.2017 ЦАМТО 423 0
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МиГ-35
Презентация истребителя МиГ-35.
Источник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин

ЦАМТО, 14 ноября. Заводские испытания двух первых опытных образцов МиГ-35 будут завершены до конца года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила официальный представитель корпорации "МиГ" Анастасия Кравченко.

Презентация первых двух МиГ-35 прошла в подмосковных Луховицах в январе этого года, напоминает агентство.

"В этом году завершаются заводские испытания двух истребителей МиГ-35", – сказала Кравченко в ходе авиасалона Dubai Airshow 2017. По ее словам, после подписания контракта с Министерством обороны самолет пойдет в серию.

Подписание контракта с военным ведомством "ожидается в самое ближайшее время", отметила А.Кравченко, подчеркнув, что "все зависит от заказчика", – передает "РИА Новости".

Как сообщил минувшим летом замминистра обороны Юрий Борисов, закупать легкие истребители МиГ-35 военное ведомство начнет со следующего года в рамках новой госпрограммы вооружений.
14.11.2017
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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
Персоны
Борисов Юрий

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