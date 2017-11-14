Роскосмос планирует в 2019, 2020 и 2025 годах запустить три малых спутника "Кондор-ФКА"



Ракета-носитель "Союз-2" на космодроме Восточный.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Ракета-носитель "Союз-2" на космодроме Восточный.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Пуски будут осуществлены с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Союз-2", рассказал начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем Роскосмоса Валерий Заичко

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует в 2019, 2020 и 2025 годах запустить три малых радиолокационных космических аппарата "Кондор-ФКА". Об этом сообщил в понедельник начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем Роскосмоса Валерий Заичко.

"Планируется запуск аппаратов "Кондор-ФКА". Пуски планируются в 2019, 2020 и 2025 годах", - говорится в презентации Заичко, которую он представил в Москве на конференции по дистанционному зондированию Земли.

Спутники планируется запустить с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат".

"Кондор-ФКА" относится к серии малых спутников дистанционного зондирования Земли "Кондор". Аппараты разработаны ВПК "НПО машиностроения", в частности для Минобороны РФ. Первый спутник серии "Кондор" был запущен 27 июня 2013 года.

Роскосмос также планирует до 2025 года вывести на орбиту пять метеорологических космических аппаратов "Арктика-М".

"В 2019, 2021, 2023, 2024 и 2025 годах планируются запуски аппаратов системы "Арктика", - говорится в презентации Заичко.

Спутники "Арктика-М", создаваемые НПО им. Лавочкина, должны будут обеспечить Росгидромет данными для прогноза погоды, отслеживать чрезвычайные ситуации, проводить экологический контроль окружающей среды.

В создании спутников также участвует компания "Российские космические системы", которая отвечает за разработку бортовой аппаратуры.