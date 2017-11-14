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Конгресс заявил, что не давал разрешения ВС США участвовать в конфликте в Йемене

15.11.2017 ТАСС 137 0
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Американские войска
Американские войска эвакуируются из Йемена, 2015 год.
Источник: islamicinvitationturkey.com

Авторы резолюции по данной тематике считают, что необходимо ограничить участие Соединенных Штатов в конфликте борьбой с террористическими группировками

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в понедельник приняла резолюцию, в которой говорится, что законодатели не давали разрешение на участие вооруженных сил страны в йеменском конфликте. Как отмечается на сайте нижней палаты, документ поддержали 366 конгрессменов, 30 высказались против.

"Конгресс не принимал конкретных законодательных актов, разрешающих использование военной силы против сторон, участвующих в гражданской войне в Йемене", - отмечается в документе. В резолюции содержится призыв к политическому урегулированию конфликта в республике и призыв "активизировать усилия по принятию всех необходимых и надлежащих мер для предотвращения жертв среди гражданского населения и расширения доступа [населения] к гуманитарной помощи". Авторы документа также указывают на необходимость прекратить военное участие США в конфликте с мятежниками-хуситами в Йемене. По их словам, законодатели не давали права вашингтонской администрации, как в случае с Ираком и Афганистаном, использовать военную силу в расположенном на юге Аравийского полуострова государстве.

"В этой резолюции четко указано, что мы не можем помогать саудовскому режиму в его борьбе с режимом хуситов. И мы должны ограничить наше участие в [конфликте] Йемене борьбой с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и ликвидацией террористов, которые угрожают Соединенным Штатам Саудовцы присоединились к "Аль-Каиде" в борьбе с хуситами, что подрывает проведение наших контртеррористических операций", - отметил соавтор резолюции конгрессмен-демократ Ро Ханна (от штата Калифорния), выступая перед голосованием.

По его словам, Вашингтон предоставляет Эр-Рияду разведданные и другую помощь в борьбе с хуситами. В Сенат аналогичная резолюция пока не вносилась. Законодатели на протяжении года приняли ряд поправок, ограничивающих военное участие США в конфликте. Резолюции Конгресса США носят сугубо декларативный характер, их положения необязательны к выполнению.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами, в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. 5 ноября коалиция ввела полную блокаду Йемена в ответ на ракетный обстрел Эр-Рияда. Решение о закрытии всех воздушных и морских портов, а также сухопутных пунктов пересечения границы страны коалиция объясняет необходимостью предотвратить поставки Ираном оружия для повстанцев. 8 ноября заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок предупредил, что продолжение блокады Йемена приведет к самому массовому голоду, с которым мир сталкивался за последние десятилетия, и неизбежной гибели миллионов людей.
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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