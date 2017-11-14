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В США участник дела об "откатах" на урановых сделках получил 1 год тюрьмы

15.11.2017 РИА Новости 164 0
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Тюрьма. Архивное фото
Тюрьма. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Paul J. Richards

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Cуд в Мэриленде приговорил 67-летнего Бориса Рубижевского к году тюрьмы по обвинению в соучастии в схеме "откатов" по урановым сделкам с Россией, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.

Рубижевский приговорен к одному году и одному дню тюрьмы, трем годам условно и штрафу в 26,5 тысяч долларов.

Он признал себя виновным в 2015 году в сговоре с целью отмывания денег. Рубижевский проходил соучастником по делу Вадима Микерина, менеджера "дочки" Росатома, который был ранее осужден в США на четыре года тюрьмы. Микерина обвиняли во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе "мегатонны в мегаватты" (ВОУ-НОУ) и использовался как сырье для американских АЭС.

Суд счел доказанным, что в 2011-2013 годах Рубижевский помогал Микерину прятать средства, полученные от взяток, на зарубежных счетах.

По делу остается еще один соучастник - Дарен Кондри, глава американской фирмы, который в 2015 году признал себя виновным в даче взяток Микерину в обмен на контракты.
14.11.2017
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