Космические амбиции Анголы собрали интернациональную команду



Ангольский спутник.

Источник: pbs.twimg.com Ангольский спутник.Источник: pbs.twimg.com

На 7 декабря, как стало известно "Военно-промышленному курьеру", назначен запуск с российско-казахстанского космодрома Байконур украинской ракеты "Зенит-3SLБ" с ангольским спутником на борту.

В днепропетровском конструкторском бюро "Южное", являющемся разработчиком этой ракеты, "ВПК" сообщили, что специалисты КБ и завода "Южмаш" уже приступили к подготовке пуска. Полезная нагрузка – коммуникационный спутник Angosat-1, созданный по заказу Анголы в РКК "Энергия". Этот проект берет начало в 2009 году, когда при посредничестве Рособоронэкспорта Москва и Луанда подписали рамочный контракт, но непосредственно работы над заказом стартовали три года спустя. Вначале все шло к тому, что ангольский спутник связи, который должен быть выведен на геостационарную орбиту, запустят в 2016 году с "Морского старта". Однако в связи с банкротством компании Sea Lanch планы изменились.

Позднее предполагался запуск с Плесецка при помощи РН "Ангара-5М", но возникли проблемы с ракетой. В прошлом году обязательства по запуску взяла на себя компания S7, ставшая владельцем "Морского старта". Поскольку с поставкой ракеты с Украины проблемы в нынешней ситуации были бы неизбежными, приняли решение воспользоваться имеющимся на Байконуре носителем "Зенит-3SLБ", предназначавшимся для вывода на орбиту спутника "Спектр-РГ". Но под него в итоге готовится "Протон", а "Зенит" остался невостребованным. Вначале дату старта назначили на июль, в дальнейшем она была перенесена на декабрь.

Предполагалось, что главной трудностью в организации данного запуска может стать получение разрешения от украинских властей для оговоренного контрактом участия днепропетровских специалистов. Но раз украинские инженеры уже отправились на Байконур, можно предположить, что главная проблема решена, и пожелать всем успешного запуска. Как с удовлетворением отмечают и российские, и зарубежные специалисты, космос остался едва ли не единственным направлением международного сотрудничества, которое мало затрагивают политические проблемы. К сожалению, исключением из этого правила стала Украина, нынешние власти которой в одностороннем порядке разорвали космические договоренности с Россией. Но надежда на возвращение днепропетровских ракетостроителей в дружную международную семью исследователей Вселенной остается, и ожидаемый запуск тому подтверждение.

Алексей Песков

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 44 (708) за 15 ноября 2017 года