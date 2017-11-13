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Казахстан, РФ и ОАЭ договорились создать рабочую группу по развитию космических проектов

14.11.2017 ТАСС 162 0
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Источник: © AP Photo/Kevin Clifford

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана, для развития совместных инвестиционных проектов в космической сфере будут использоваться высокотехнологичные инновационные разработки

АСТАНА, 13 ноября. /ТАСС/. Представители правительств Казахстана, России и ОАЭ договорились о создании трехсторонней рабочей группы по развитию совместных проектов в космической сфере. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Как информировали в ведомстве, 12 ноября в Дубае в рамках международной аэрокосмической выставки Dubai Air Show 2017 состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, заместителя премьер-министра, министра по президентским делам ОАЭ шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.

"В ходе переговоров стороны обсудили возможность развития совместных инвестиционных проектов в космической сфере с использованием высокотехнологичных инновационных разработок. Эмиратская сторона ознакомилась с текущим состоянием функционирования космодрома Байконур и перспективами его дальнейшего развития", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе встречи шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян выразил заинтересованность в рассмотрении возможности участия ОАЭ в совместном российско-казахстанском проекте "Байтерек". "В целях выработки дальнейшей стратегии и координации действий достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы по развитию совместных проектов в космической сфере", - уточнили в пресс-службе.

Рогозин в воскресенье сообщил, что провел переговоры с представителями ОАЭ и Казахстана о возможности использования Россией, Казахстаном и ОАЭ космодрома Байконур. Он отметил, что стороны договорились в ближайшее время продолжить переговоры на самом Байконуре.

О комплексе "Байтерек"

Россия и Казахстан заключили соглашение о создании ракетно-космического комплекса "Байтерек" в 2004 году. Изначально предполагалось, что с комплекса будут проводиться пуски ракет-носителей "Ангара".

В 2013 году было принято решение о создании комплекса на базе ракеты "Зенит" и имеющейся для нее инфраструктуры. Однако события 2014 года на Украине (сборка ракет "Зенит" проводилась на заводе "Южмаш" в Днепропетровске) заставили приостановить развитие проекта. После включения в 2015 году в Федеральную космическую программу РФ до 2025 года проекта по созданию новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" Россия предложила Казахстану реализовать проект "Байтерек" с использованием этой ракеты.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Казахстан
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Россия
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Ангара
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Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН

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