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СМИ рассказали об уникальном военном спутнике-перехватчике

14.11.2017 РИА Новости 455 0
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Земля. Архивное фото
Земля. Архивное фото.
Источник: © Fotolia / studio023

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России секретную информацию потенциального противника смогут перехватывать с помощью спутников "Репей", пишет газета "Известия" со ссылкой на главный штаб ВКС России.

Отмечается, что первый подобный космический аппарат запустят в 2018 году для возможности получать оперативную информацию об активности войск в любом регионе мира. Спутник сможет обнаружить РЛС, радиопередатчики, ракетные запуски и излучение другой военной техникой.

Наиболее известным зарубежным аналогом "Репея" является американский космический аппарат Mentor, семь из которых уже находятся на орбите Земли.
13.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США

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