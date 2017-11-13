СМИ рассказали об уникальном военном спутнике-перехватчике
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Земля. Архивное фото.
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России секретную информацию потенциального противника смогут перехватывать с помощью спутников "Репей", пишет газета "Известия" со ссылкой на главный штаб ВКС России.
Отмечается, что первый подобный космический аппарат запустят в 2018 году для возможности получать оперативную информацию об активности войск в любом регионе мира. Спутник сможет обнаружить РЛС, радиопередатчики, ракетные запуски и излучение другой военной техникой.
Наиболее известным зарубежным аналогом "Репея" является американский космический аппарат Mentor, семь из которых уже находятся на орбите Земли.
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13.11.2017
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