Представитель авиабазы Хмеймим опроверг сообщения о нападении на российский военный конвой



Российский военный конвой.

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Российский военный конвой.Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Ранее СМИ сообщали об атаке на российский военный конвой с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сообщение об атаке террористов на российский военный конвой в провинции Латакия в Сирии не соответствует действительности.

Об этом в субботу заявил журналистам представитель российской авиабазы Хмеймим.

"Никаких "нападений" на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия (Сирия) не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что около авиабазы Хмеймим террористами был атакован российский военный конвой с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля.