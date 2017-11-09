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Индия откажется от Т-72 

13.11.2017 Rambler.ru 140 0
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Танк Т-72
Танк Т-72 ВС Индии.
Источник: www.militaryparitet.com

Индийская армия решила заменить 2414 танков Т-72, пишет «Взгляд» со ссылкой на блог об индийском вооружении Livefist Defence.

В Индии планируют объявить конкурс на разработку собственной бронированной платформы, которая сможет стать основой для новых танков, первые из которых поступят на вооружение армии в 2025-2027 годах.

Проект разработки боевой платформы получил название FRCV. Это должна быть платформа среднего веса, подходящая для работы в полупустынной и пустынной местности.

В марте этого года Россия и Индия начали переговоры о модернизации около тысячи танков Т-90, находящихся на вооружении Индии.
09.11.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"

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