Индия откажется от Т-72 



Танк Т-72 ВС Индии.

Источник: www.militaryparitet.com Танк Т-72 ВС Индии.Источник: www.militaryparitet.com

Индийская армия решила заменить 2414 танков Т-72, пишет «Взгляд» со ссылкой на блог об индийском вооружении Livefist Defence.

В Индии планируют объявить конкурс на разработку собственной бронированной платформы, которая сможет стать основой для новых танков, первые из которых поступят на вооружение армии в 2025-2027 годах.

Проект разработки боевой платформы получил название FRCV. Это должна быть платформа среднего веса, подходящая для работы в полупустынной и пустынной местности.

В марте этого года Россия и Индия начали переговоры о модернизации около тысячи танков Т-90, находящихся на вооружении Индии.