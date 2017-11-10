Ударный "Опустошитель": как создавался "Ночной охотник"



Вертолеты Ми-28Н.

Источник: © Алексей Ерешко/Министерство обороны РФ Вертолеты Ми-28Н.Источник: © Алексей Ерешко/Министерство обороны РФ

Об истории появления и первых испытаниях вертолета Ми-28 ТАСС рассказал Герой Советского Союза летчик-испытатель Гурген Карапетян

35 лет назад совершил первый полет (висение) опытный образец вертолета Ми-28. Впоследствии на базе этой машины был создан ударный Ми-28Н, который известен также под именем "Ночной охотник", а по кодификации НАТО — Havoc ("Опустошитель").

На вооружение он был принят в 2009 году. Серийно производится в Ростове-на-Дону с 2006 года — на заводе ПАО "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России"), всего выпущено порядка 100 экземпляров разных модификаций. Согласно госпрограмме вооружения до 2020 года, российская авиация должна получить в общей сложности около 200 единиц Ми-28Н.

С марта 2016 года "Ночные охотники" успешно применяются в операции Вооруженных сил РФ в Сирии против боевиков "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). С недавнего времени на Ми-28Н выступает авиационная группа ВКС России "Беркуты", показывающая высший пилотаж на строевых машинах.

Конкурент — "Черная акула"

В 1976 году ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о разработке нового ударного вертолета, который по своей боевой эффективности превосходил бы американский Apache и стоящий на вооружении советский Ми-24. Конкурсные проекты машин представили ОКБ Камова (Ка-50 "Черная акула") и ОКБ Миля (Ми-28, генеральный конструктор проекта — Марк Вайнберг). В отличие от первого, вертолет Миля создавался в соответствии с традиционной концепцией одновинтовой двухместной боевой машины с рулевым винтом. При этом было разделение функций между двумя членами экипажа: пилотом и штурманом-оператором.

Летчик-испытатель Гурген Карапетян (слева) на фоне Ми-28, июль 1989 года. Источник: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Первыми, кто 10 ноября 1982 года поднял опытно-экспериментальный вариант Ми-28 в воздух, были летчик-испытатель ОКБ Миля Гурген Карапетян и штурман-испытатель Виктор Цыганков.

В этот день, к сожалению, умер Леонид Ильич Брежнев. Но в 11 часов утра это висение вертолета состоялось, в 12 часов уже поступил запрет на полеты. Взлетели, повисели пять минут. Поднялись на один метр, пять, потом перемещение влево-вправо, вперед-назад, развороты влево-вправо с небольшой угловой скоростью и посадка

Гурген Карапетян

летчик-испытатель ОКБ Миля, Герой Советского Союза

Особых ярких впечатлений от этого полета, вспоминает летчик, не было. Машина была достаточно устойчива и очень чувствительна в управлении. "В последующие полеты мы уже доходили до скорости 60 км/ч, это было позже, в ноябре и чаще в декабре 1982 года", — рассказывает он. После этого все материалы наших полетов и расчетные материалы КБ Миля были представлены на совет в Министерство авиационной промышленности СССР. Было получено одобрение на выполнение первого полета.

У нас же был конкурс между фирмой Камова и Миля. Мы взлетели в ноябре 1982 года, а камовцы в июне на Ка-50. А у нас тогда перед выполнением первого запуска разрушилась трансмиссия. Поэтому до ноября мы проводили разные доработки и только осенью выполнили первое висение. А камовцы к этому времени ушли далеко вперед, и нам нужно было думать, чтоб все это наверстывать

Гурген Карапетян

летчик-испытатель ОКБ Миля, Герой Советского Союза

Серия предварительных испытаний проходила с 1982 по 1985 год, причем параллельно с испытаниями Ка-50. В итоге Министерством обороны было принято решение, что в этом конкурсе победила фирма Камова. "Мы были не согласны, потому что прекрасно понимали, что на одноместной машине летать просто, а вот воевать уже сложнее", — вспоминает Карапетян.

Испытания Ка-50 на Гороховецком полигоне проводили точно такие же, как и мы. Там был нюанс такой: однажды военные экипажи летали одновременно на Ка-50 и Ми-28. Задача была — 25 целей. Экипаж на Ми-28 обнаружил все 25, а Ка-50 — всего лишь одну

Гурген Карапетян

летчик-испытатель ОКБ Миля, Герой Советского Союза

Создатели Ми-28 и летчики-испытатели фирмы Миля заверяли военное руководство, что "летчик на предельно малых высотах не может один выполнять сразу все функции: пилотировать, искать цели, огибать препятствия и уничтожать". Карапетян поясняет, что "на высотах 5–15 метров все эти задачи один пилот выполнять не может. Это возможно на высоте 30–50 метров, но тогда вероятность его поражения возрастает до 95%".

Ми-28 на авиационно-спортивном празднике, посвященном Дню воздушного флота СССР. Тушинский аэродром Москвы, 1989 год. Источник: © Александр Шогин/ТАСС

Карапетян вспоминает еще один случай, который произошел во время его пребывания с генеральным конструктором ОКБ Миля в Афганистане в 1980 году. На высоте 50 метров был сбит вертолет Ми-24. "То ли там снайпер был очень хороший, то ли шальная пуля попала нашему летчику в голову. А другой пилот не успел среагировать, и с высоты 50 метров они упали и разбились", — рассказывает он. По возвращении в Москву были проведены соответствующие доработки Ми-28, в том числе изменена геометрия кабины. Тогда Карапетян обратился к генеральному конструктору с просьбой, чтобы была забронирована вся кабина машины: не только нижняя часть, но и стекла.

Были проведены испытания (с 1986 по 1989 год), когда всю кабину Ми-28 расстреливали из авиапушки Vulcan (основная пушка НАТО) и получили великолепный результат

Гурген Карапетян

летчик-испытатель ОКБ Миля, Герой Советского Союза

По его словам, "жизнь показала, что концепция двухместной машины — абсолютно правильная". У американцев тоже была такая ситуация, отмечает летчик-испытатель — везде в печати публиковались материалы в пользу одноместной концепции.

Причем все эти статьи выходили к нашим заседаниям государственной комиссии, примерно за месяц-два. Вот, наверное, это и повлияло. Ну а потом, когда они провели испытания на фирме Сикорского в 1989 году, написали о том, что для того, чтобы сделать вертолет одноместным, нужно автоматизировать 36 систем на вертолете, но стоимость этой автоматизации будет равна тому, что машина будет сделана из чистого золота

Гурген Карапетян

летчик-испытатель ОКБ Миля, Герой Советского Союза

По словам Карапетяна, внедрялись разные концепции вертолета для улучшения эргономики машины. Летчик приводит пример: чтобы запустить двигатели на Ми-24, нужно было выполнить 144 операции, а на Ми-28 — всего 18. Разница была существенная. "Было много разных усовершенствований внедрено, причем некоторые мы еще хотели на Ми-24 сделать, но Минобороны не захотело тогда это все внедрять", — рассказывает он. На Ми-28 все реализовать удалось.

Раньше на Ми-24 многоуправляемое вооружение (ракеты "Штурм", "Атака") мы не могли применять — не было систем ночного видения. Сейчас на Ми-28 она стала всепогодная. Есть локатор, при помощи которого определяются цели. Обнаружить вертолет ночью гораздо сложнее, чем днем

Гурген Карапетян

летчик-испытатель ОКБ Миля, Герой Советского Союза

Очная ставка с Apache

8 июня 1989 года Ми-28 впервые был продемонстрирован на авиасалоне во французском Ле Бурже. Советский ударный вертолет тогда стал настоящей сенсацией салона и всей выставки. Сначала, признается Карапетян, зарубежная реакция была такая: "Ай, копия Apache!"

Я говорю: вы неправильно говорите, потому что этот факт, что они внешне так похожи, говорит о том, что люди в США и СССР мыслят в одном направлении. Законы физики, химии, аэродинамики абсолютно одинаковые. А когда они узнали, какие мы концепции заложили в машину, то первоначально у них был сплошной шок

Гурген Карапетян

летчик-испытатель ОКБ Миля, Герой Советского Союза

Именно тогда на выставке сложилась комическая ситуация. В один из дней на рулежной дорожке друг напротив друга встретились Apache и Ми-28. "Иностранцем" управлял известный американский летчик, который в свое время проводил его испытания, а Ми-28 — Карапетян.

Ну, рулим навстречу друг другу: я вправо, а он влево. Развернулись и проехали. И потом журналисты всю эту ситуацию обыгрывали. Но потом мы с ним разговаривали, он был очень удивлен в плане безопасности экипажа у нас и всего остального. Потому что у них Apache в свое время в Ираке сбили одной пулей 7,62 мм. Попали в него, и он был вынужден приземлиться

Гурген Карапетян

летчик-испытатель ОКБ Миля, Герой Советского Союза

С точки зрения боевой живучести, рассуждает летчик, "Ми-28 и Apache — две совершенно большие разницы, и поэтому они (американцы) это все понимали". По его словам, "мы получили очень хорошую машину, которая по боевой живучести и эффективности сейчас одна из самых лучших в мире".

В свое время нам сын Сикорского — Сергей Сикорский — говорил: "Ребята, показывайте свою боевую технику — и вас будут уважать!" И действительно, это на самом деле так

Гурген Карапетян

летчик-испытатель ОКБ Миля, Герой Советского Союза

12 октября 2016 года совершил первый полет Ми-28НМ. Этот модернизированный вариант оборудован двойным комплектом управления: в отличие от "обычного" Ми-28Н, где оператор в передней кабине ограничен в возможностях пилотирования, новой машиной можно полноценно управлять из любой кабины. Помимо надвтулочной РЛС вертолет получил также новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, усовершенствованную радиолокационную станцию. Ожидается, что первую партию этих машин российские военные получат в 2018 году.

Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото. Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

Создана также еще одна модификация — Ми-28УБ, учебно-боевой вертолет с двойным комплектом управления и пультом имитации отказов. Первые экземпляры уже поступили в войска в этом году, всего в трехлетний срок планируется поставить до 30 экземпляров этой машины.

То, что по кодификации Североатлантического альянса вертолет Ми-28 в свое время назвали "Опустошителем", Карапетян считает очень точным. "Сейчас опыт применения их в Сирии показал, что тот эпитет, который ему дало НАТО, абсолютно правильный", — улыбается летчик.

Роман Азанов

ТАСС благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу холдинга "Вертолеты России"