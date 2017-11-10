БЛА "Горлица" АН-БК-1 разработки ГП "Антонов" оснащен авиамодельной системой управления Futaba

Разрекламированный средний беспилотный летательный аппарат "Горлица" АН-БК-1 разработки украинского ГП "Антонов", чем первый демонстрационный полет с помпой был произведен 8 ноября 2017 года в Гостомеле, оказался созданной на собственные средства "Антонова" поделкой, оснащенной японской коммерческой системой управления Futaba, применяемой в авиамоделизме, и другими компонентами хобби-авиамодельного класса:.

Об этом с трогательной наивной простотой поведал украинский ресурс delo.ua в рекламно-пропагандистском материале "Первая горлица: как "Антонов" заходит на рынок военных беспилотников. "Антонов" начал заводские испытания своего первого беспилотника-разведчика". Изложенная в материале фактура говорит сама за себя об уровне беспилотных разработок "Антонова": автопилота нет, системы управления оружием нет, связи от наземной станции управления нет, электронно-оптической полезной нагрузки тоже нет (это после полутора лет НИОКР). Первый полёт с разведывательным оборудованием ГП "Антонов" обещает только весной 2018 года.

ГП "Антонов" презентовал свою первую экспериментальную модель беспилотника - части разведывательного авиакомплекса "Горлица". Заводские испытания летных качеств модели начались в ноябре, а весной 2018 года "антоновцы" планируют показать ее уже с разведывательным оборудованием на борту.

Если проект доведут до конца, украинская армия получит средство для воздушной разведки, а страна войдет в узкий круг производителей тактических беспилотных военных комплексов.

Железные птицы

Полтора года назад Минобороны предложило "Антонову" создать "Горлицу" - мобильный тактический беспилотный авиационный комплекс (ТБАК), который будет проводить разведку для Сухопутных сил Военных Сил Украины.

"Горлица" - это четыре беспилотника, буквально нашпигованных системами слежения (и опционально - оружием), наземная станция управления, стартовая установка, установки транспортировки и ремонта. Чтобы обслужить такой комплекс, потребуется 22 человека.

Беспилотники оборудуют системами слежения, чтобы с рабочей высоты 1800-2400 м фиксировать и различать движущиеся цели, а также наводить на цель высокоточные боеприпасы. Для разведки днем и ночью при любой погоде на беспилотники установят камеры и оборудование, фиксирующееся инфракрасное излучение.

При собственном весе беспилотника в 150 кг, его полезный вес составляет 50 кг. Это позволит не только проводить разведку, но и установить ударное оружие, которым будет управлять оператор из наземной станции.

Собственно, "земля" не менее важна, чем "воздух": наземное управление будет состоять из двух наземных станций на базе КУНГа. Руководитель программы создания беспилотных аппаратов "Антонова" Николай Воробьев рассказывает, что в каждом КУНГе должно быть по три оператора - оператор управления беспилотником, боевой нагрузки и аналитик.

Наземную связь, которая по защищенным каналам позволит наземной станции передавать информацию в штаб армии или дивизии, должно разработать Минобороны.

Также беспилотник планируют использовать для организации оперативной связи и поддержки боевых подразделений, которые работают в тылу противника. В воздухе беспилотник может держаться до 7 часов, радиус действия - 120 км, а практическая дальность полета - свыше 1 000 км.

В "Тени"

"Горлица" может использоваться не только украинской разведкой, но и помочь "Антонову" откусить жирный кусок от рынка военных беспилотников. По словам и.о. генерального директора госпредприятия Александра Кривоконя, "Антонов" может выйти на мировой рынок беспилотной авиации объемом около $68 млрд. Пока на этом рынке всего семь стран: Франция, Италия, Китай, Турция, Россия, Израиль и США.

На разработки последних двух стран и ориентировались инженеры "Антонова" - на американо-израильский комплекс RQ-7 "Shadow". Правда, весь тактический комплекс у американцев стоит больше $15 млн, а один беспилотник - $750 тыс. Кривоконь из "Антонова" считает, что им вся программа разработки обойдется примерно в $15 млн, а серийное изделие будет гораздо дешевле.

На предприятии при этом уверяют, что при наличии финансирования проект будет готов за 1,5 года. Основная стоимость его приходится на разработку и интеграцию всех систем, а вовсе не на комплекс сам по себе.

Пока госпредприятие убеждает Минобороны, что "Горлицу" нужно внести в оборонный госзаказ, первую модель беспилотника авиастроители выполнили за свои деньги и на собственных мощностях. На поле Гостомеля начали заводские испытания для подтверждения летных качеств механической модели. Пока объем оборудования на нем стоит упрощенный: система управления Futaba (Япония), комплекс телеметрии Pixhawk (Канада), электрический двигатель Hirth F-23 (Германия).

В окончательном варианте "дрон" оснастят автопилотом, чтобы при попытке перехватить управление, он вернулся на исходные позиции (по возможности выполнив задание). А с учетом возможности установить оружие, его оборудуют системой управления полезной нагрузки.

В следующий раз прототип беспилотника "Горлицы" мы, скорее всего, увидим весной 2018 года, когда должны начаться испытания с разведывательный оборудованием на борту. Но для полноценной реализации комплекса, "Антонов" нуждается в контракте с заказчиком - госзаказе Минобороны.