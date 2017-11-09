Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Украина испытала первый отечественный ударный дрон

10.11.2017 Warspot 366 0
0
Понравилась новость?
 0
БПЛА "Горлица"
БПЛА "Горлица".
Источник: СНБО Украины

Украинская армия может вооружиться ударными дронами отечественного производства. Вчера, 8 ноября, пресс-служба концерна "Укрборонпром" сообщила о том, что в Киевской области прошли испытания прототипа беспилотника "Горлиця" (укр. – горлица).

"Этот беспилотник способен работать на высоте до 5000 м, может летать на дальность свыше 1000 км. Он сможет выполнять разные функции: это и разведка, это и коррекция, и наведение огня, и в том числе, он может выполнять ударные функции, имея возможность производить пуск и наведение двух ракет "воздух-земля", – рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Испытания украинского ударного дрона

Испытания беспилотника проходили на аэродроме Гостомель в Киевской области. Тестовый полёт прошёл с использованием макетов подвесного вооружения. Официальное название дрона – мобильный тактический беспилотный авиационный комплекс АН-БК-1, шифр "Горлиця".

Согласно техническому описанию, беспилотник способен подниматься на высоту до 5 км и совершать полёты на расстояние свыше 1000 км от оператора. Время полёта составляет 7 часов. Дрон предназначен для ведения разведки, корректировки огня, а также способен поражать наземные цели управляемыми ракетами.

Презентация нового дрона состоялась в августе прошлого года. По словам разработчиков (государственное предприятие "Антонов", входит в состав "Укроборонпрома"), беспилотник предназначен для украинской армии. В финальном варианте "Горлиця" будет представлять собой систему, состоящую из пункта управления, четырёх дронов, устройств старта и финиша беспилотников, а также комплекса для их транспортировки и ремонта.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Антонов ГП
Укроборонпром
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 15:01
  • 1
Ходовые испытания фрегата "Адмирал Касатонов" начнутся летом 2018 года
  • 11.11 14:58
  • 1
Эта затопленная российская атомная подлодка — бомба с тикающим часовым механизмом (The National Interest, США)
  • 11.11 14:39
  • 18
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
  • 11.11 14:33
  • 10
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 11.11 14:30
  • 8
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 11.11 14:09
  • 11
На поддержку автопрома просят 455 млрд рублей
  • 11.11 11:31
  • 35
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 11.11 11:15
  • 24
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 11.11 10:07
  • 4
Обновленные вертолеты Ка-29 прибыли на базу морской авиации Тихоокеанского флота
  • 11.11 09:34
  • 16168
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.11 09:04
  • 4
Десантники Сербии и США проведут совместные учения
  • 11.11 06:35
  • 37
Полтонны – слабый аргумент
  • 10.11 23:10
  • 47
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 10.11 20:46
  • 2
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 10.11 17:53
  • 9
Свободное ношение оружия
другие обсуждаемые темы