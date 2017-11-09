Украина испытала первый отечественный ударный дрон
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БПЛА "Горлица".
Источник: СНБО Украины
Украинская армия может вооружиться ударными дронами отечественного производства. Вчера, 8 ноября, пресс-служба концерна "Укрборонпром" сообщила о том, что в Киевской области прошли испытания прототипа беспилотника "Горлиця" (укр. – горлица).
"Этот беспилотник способен работать на высоте до 5000 м, может летать на дальность свыше 1000 км. Он сможет выполнять разные функции: это и разведка, это и коррекция, и наведение огня, и в том числе, он может выполнять ударные функции, имея возможность производить пуск и наведение двух ракет "воздух-земля", – рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Испытания украинского ударного дрона
Испытания беспилотника проходили на аэродроме Гостомель в Киевской области. Тестовый полёт прошёл с использованием макетов подвесного вооружения. Официальное название дрона – мобильный тактический беспилотный авиационный комплекс АН-БК-1, шифр "Горлиця".
Согласно техническому описанию, беспилотник способен подниматься на высоту до 5 км и совершать полёты на расстояние свыше 1000 км от оператора. Время полёта составляет 7 часов. Дрон предназначен для ведения разведки, корректировки огня, а также способен поражать наземные цели управляемыми ракетами.
Презентация нового дрона состоялась в августе прошлого года. По словам разработчиков (государственное предприятие "Антонов", входит в состав "Укроборонпрома"), беспилотник предназначен для украинской армии. В финальном варианте "Горлиця" будет представлять собой систему, состоящую из пункта управления, четырёх дронов, устройств старта и финиша беспилотников, а также комплекса для их транспортировки и ремонта.
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09.11.2017
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