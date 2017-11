Определены параметры оборонного бюджета США на 2018 финансовый год в размере 700 миллиардов долларов

Вертолеты Sikorsky MH-60M Blackhawk армейской авиации США и Sikorsky CH-53E Super Stallion корпуса морской пехоты США в ходе совместных учений по дозаправке топливом в воздухе. Юма (Аризона), 06.10.2017.

8 ноября 2017 года Сенат и Палата Представителей Конгресса США окончательно согласовали между собой параметры оборонного бюджета США на 2018 финансовый год (начался 1 октября 2017 года) - FY2018 National Defense Authorization Act. Затем законопроект должен быть проголосован обеими палатами Конгресса и подписан президентом США. Общая сумма согласованных военных расходов США составит 700 млрд долл, в том числе 626 млрд долл - основной бюджет, 66 млрд долл - дополнительные ассигнования на "заморские" операции (Оverseas Сontingency Оperations - ОСО), и 8 млрд долл - другие дополнительные расходы. Администрация президента США Дональда Трампа запрашивала на 2018 финансовый год суммарно 674 млрд долл (вместе с последними дополнительными запросами).

Напомним, что оборонный бюджет США 2017 финансового года составлял 619,7 млрд долл (в том числе 560,7 млрд долл основной бюджет).

Оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает увеличение численности вооруженных сил США на 20300 человек, в том числе регулярных сил - на 16600 человек. Численность сухопутных войск США будет увеличена с 476 тысяч до 483,5 тысяч человек (на 7500 человек; еще по 500 человек будет добавлено Национальной гвардии и резерву армии), численность ВВС - с 321 тысячи до 325,1 тысяч человек (на 4100 человек, еще 900 будет добавлено ВВС Национальной гвардии и 800 - резерву), численность ВМС - с 323,9 тысяч до 327,9 тысяч человек (на 4000 человек; еще 1000 будет добавлена резерву ВМС), и численность морской пехоты - со 185 тысяч до 186 тысяч человек (на 1000 человек).

Планируется повышение окладов военнослужащим на 2,4 процента в 2018 финансовом году (администрация президента Трампа предлагала повышение на 2,1 процента). В практическом выражении это будет означать увеличение денежного содержания от 680 долл в год для только недавно поступивших на службу нижних чинов до 2000 долл в год для старших офицеров.

Значительная часть увеличения оборонного бюджета пойдет на рост закупок боевой техники и вооружения. В согласованном проекте бюджета на 2018 финансовый год одобрено приобретение 90 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 - на 20 больше, чем запрашивала администрация президента США. В том числе одобрено приобретение 56 истребителей F-35A (на десять больше запрашивавшегося), 24 F-35B (на четыре больше) и десяти палубных F-35C (на шесть больше).

400 млн долл выделено на возможные закупки легких боевых самолетов по программе ОА-Х.

Кроме того, для ВВС ассигнованы средства на закупку 17 самолетов-хаправщиков Boeing KC-46A (на три больше запрашивавшегося), 11 самолетов специального назначения Lockheed Martin MC-130J (на шесть больше запрашивавшегося) и одного самолета НС-130J.

3,1 млрд долл выделяется на закупки вертолетов для армейской авиации, включая 71 боевой вертолет Boeing AH-64E Apache (1,4 млрд долл), 92 многоцелевых вертолета Lockheed Martin/Sikorsky UH-60 Black Hawk (1,1 млрд долл), 10 транспортных вертолетов Boeing CH-47F Chinook (310 млн долл), четыре вертолета специального назначения Boeing MH-47G Chinook (246 млн долл) и 13 легких многоцелевых вертолетов Airbus Helicopters UH-72A Lacota (108 млн долл).

Для авиации ВМС и морской пехоты одобрена закупка 24 истребителей Boeing F/A-18E/F Super Hornet (на 10 больше чем запрашивалось; 1,9 млрд долл), 10 базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon (на три больше, чем запрашивалось; 1,8 млрд долл) и четырех транспортно-заправочных самолетов Lockheed Martin КC-130J. Также утверждена закупка 12 конвертопланов Bell Boeing V-22 Оsprey (на шесть больше запрашивавшегося; 1,2 млрд долл).

Для ВМС в бюджете 2018 финансового года утверждено приобретение 13 кораблей и судов (на пять больше запрашивавшегося - включая добавленные сверх запроса один эсминец, два "литторальных" корабля типа LCS, один десантный корабль-док и одну экспедиционную плавучую базу ЕСВ), а также добавлено сверх запрашивавшегося приобретение четырех вспомогательных и небоевых кораблей и судов, включая одного большого ледокола для береговой охраны. С запрашивавшихся 5,2 млрд долл до 5,9 млрд долл увеличены ассигнования на программу строительства атомных подводных лодок типа Virginia.

В области противоракетной обороны на 2018 финансовый год одобрено развертывание "до 28" дополнительных противоракет GBI (администрация Трампа запрашивала 20) и потребована от министра обороны разработка плана увеличения количества развернутых противоракет GBI с нынешних 44 до 104.

58 млн долл выделены для НИОКР по теме ракет средней дальности наземного базирования, однако эти разработки не должны нарушать договор РСМД (то есть не должна осуществляться стадия летных испытаний) - "a research and development programme on a ground-launched intermediate-range missile, which would not place the United States in violation of the treaty".

В проекте бюджета также предложено американским многоканальным дистрибьюторам, включая операторов спутникового и кабельного телевидения, воздержаться от трансляции "контента, который принадлежит, контролируется или финансируется правительством РФ".