Учения США в Тихом океане угрожают началом войны с КНДР, заявил эксперт



Адмирал Владимир Валуев. Архивное фото.

Источник: © Фото из личного архива Владимира Валуева Адмирал Владимир Валуев. Архивное фото.Источник: © Фото из личного архива Владимира Валуева

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Учения американских авианосных ударных групп (АУГ) в западной части Тихого океана угрожают развязыванием войны против Северной Кореи: концентрация трех АУГ означает готовность военно-морских сил США к ведению боевых действий, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Как сообщила ранее в четверг пресс-служба 7-го флота ВМС США, три американские авианосные ударные группы проведут учения в Тихом океане в районе Корейского полуострова с 11 по 14 ноября; в них будут участвовать авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт", около 20 крейсеров, эскадренных миноносцев и несколько атомных подводных лодок.

По заявлению командующего Тихоокеанским флотом ВМС США адмирала Скотта Свифта, слова которого процитированы в сообщении, "ударные операции с участием нескольких авианосцев очень сложные, и эти учения в западной части Тихого океана показывают уникальные возможности Тихоокеанского флота США и нашу железную волю в отстаивании интересов безопасности и стабильности региона".

"Это прямая угроза развязывания войны против Северной Кореи, причем с явными преимуществами США", - заявил РИА Новости в четверг Валуев.

Он пояснил, что авианосная ударная группа, где один авианосец, - это мощнейшее оперативно-тактическое соединение. "Оперативное ударное соединение, где несколько авианосцев, - это огромная мощь. На каждом авианосце - 100 самолетов, из них 60% - ударные, которые могут отбомбиться по берегу, по стране", - уточнил российский адмирал.

По его словам, против американских АУГ "можно эффективно бороться крылатыми ракетами или атомными подводными лодками, которых нет у Северной Кореи".

Валуев отметил, что "вокруг авианосного ударного соединения - зона противовоздушной обороны с вероятностью 0,9 уничтожения самолетов и крылатых ракет противника; зона противолодочной обороны", которую не смогут форсировать северокорейские дизель-электрические подводные лодки.

"Уничтожать эту группу при соответствующих условиях необходимо до подъема палубной авиации. Если бы у Северной Кореи были такие крылатые ракеты, как российские "Калибры" берегового либо корабельного базирования, таковую возможность можно было бы рассматривать", - сказал адмирал.

"Они, конечно, могут ударить по американским АУГ баллистическими ракетами, но это - ядерный конфликт со всеми вытекающими последствиями", - добавил Валуев.

Предыдущие учения с участием трех авианосных ударных групп ВМС США проводились в 2006-2007 годах в районе американского острова Гуам. Нынешние маневры совпали с усилением напряженности вокруг КНДР.