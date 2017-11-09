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Публикация о разгорающемся скандале между Россией и Индией в сфере ВТС носит провокационный характер

10.11.2017 ЦАМТО 329 0
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Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт. Архивное фото
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин

ЦАМТО, 9 ноября. Публикация о разгорающемся скандале между Россией и Индией в сфере ВТС носит провокационный характер и нацелена на подрыв доверительных отношений Москвы и Дели в этой области, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт Strategypage.com, который ссылается на свои источники, сообщила, что Москва заподозрила Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии. По данным российского издания появление представителей ВМС США на субмарине не составляет проблемы, поскольку без чертежей и технической документации на подлодку (они находятся у российских специалистов) разобраться в ее системах крайне сложно, и этот вопрос скорее лежит в политической плоскости.

"Появление разного рода провокационных материалов на второстепенных интернет-ресурсах, которые затем уже тиражируются серьезными СМИ – способ осуществлять подготовленные информационные акции, нацеленные на создание атмосферы недоверия между Россией и Индией. Главными заинтересантами в этом являются США", – сказал И.Коротченко.

Он пояснил, что в настоящее время Индия является одним из важнейших и основных партнеров России в сфере ВТС, поэтому для целого ряда стран-конкурентов, в частности для США, а также других влиятельных игроков на оружейном рынке попытка торпедировать отношения между Москвой и Дели является первостепенной стратегической задачей.

"Целый ряд западных СМИ периодически публикуют материалы, нацеленные на то, чтобы нанести удар по российско-индийским военно-техническим связям. Это вбросы относительно низких тактико-технических характеристик российского оружия, высосанные из пальца критические публикации с цитированием мнений отставных индийских военачальников, а также прямые подтасовки и публикация фейков под видом достоверной информации. В этих условиях российская система ВТС должна быть готова к противодействию подобного рода акциям и выработать эффективную политику их нейтрализации", – сказал И.Коротченко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможных претензиях Москвы к Дели заявил, что это не кремлевский вопрос, и его следует задавать Министерству обороны.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
К-152 Нерпа
Проекты
971 Щука-Б
ИТ

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