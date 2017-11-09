Минобороны Афганистана заявило о том, что стране больше не нужны вертолеты производства РФ
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Вертолетный парк ВВС Афганистана, вертолеты Ми-17.
Источник: © РИА Новости / Андрей Грешнов
Афганистан больше не нуждается в вертолетах российского производства, поскольку уже получает вертолеты производства стран НАТО. Об этом заявил и. о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами.
"Раньше мы покупали вертолеты у России и получали оборудование для ремонта. Сейчас мы получаем вертолеты производства стран НАТО, мы больше не нуждаемся в российских вертолетах", - сказал он.
"Однако на время перехода с российских вертолетов на натовские нам нужна некоторая помощь, мы нуждаемся в обеспечении качественного обслуживания (находящихся в эксплуатации российских машин). Сейчас это обслуживание проводится (не лицензионными компаниями, а) через некоторые другие страны (имеются в виду, в частности, некоторые восточноевропейские государства НАТО, которые еще используют вертолеты советского производства и имеют опыт в их обслуживании)", - сказал Тарик Шах Бахрами.
Так называемый вертолетный пакет, в рамках которого НАТО через специальный трастовый фонд приобретала у России вертолеты, в том числе специально адаптированные для условий Афганистана Ми-8, был одним из основных направлений сотрудничества России и Североатлантического альянса до его замораживания по инициативе альянса в 2014 году.
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09.11.2017
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