"Адмирал Кузнецов" восстанавливает техническую готовность - командующий Севфлотом



ТАВКР "Адмирал Кузнецов".

Источник: vpk-news.ru ТАВКР "Адмирал Кузнецов".Источник: vpk-news.ru

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Единственный российский авианосец - тяжелый крейсер "Адмирал Кузнецов" проходит плановое профилактическое обслуживание, сообщил "Интерфаксу" в четверг командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

"Адмирал Кузнецов" находится на восстановлении технической готовности. Это - уникальный корабль, и восстановление техготовности идет в соответствии с планом", - сказал он.

Командующий не стал отвечать на вопрос о том, когда начнется глубокая модернизация авианосца.

Ремонт и модернизация "Адмирала Кузнецова" начнется в следующем году, сообщил в июне заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук.

Ранее в Объединенной судостроительной корпорации заявляли, что готовы принять "Адмирал Кузнецов" на ремонт уже в текущем году.

Сообщалось, что военные определили контуры и масштаб предстоящей модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

В феврале с.г. корабельная авианесущая группа Северного флота вернулась в Североморск из дальнего похода в Средиземное море. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" была задействована в военной операции в Сирии. По официальным данным, в двух авиапроисшествиях, не связанных с боевыми действиями, авиагруппа потеряла два истребителя.

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