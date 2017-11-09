"Адмирал Кузнецов" восстанавливает техническую готовность - командующий Севфлотом
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ТАВКР "Адмирал Кузнецов".
Источник: vpk-news.ru
Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Единственный российский авианосец - тяжелый крейсер "Адмирал Кузнецов" проходит плановое профилактическое обслуживание, сообщил "Интерфаксу" в четверг командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.
"Адмирал Кузнецов" находится на восстановлении технической готовности. Это - уникальный корабль, и восстановление техготовности идет в соответствии с планом", - сказал он.
Командующий не стал отвечать на вопрос о том, когда начнется глубокая модернизация авианосца.
Ремонт и модернизация "Адмирала Кузнецова" начнется в следующем году, сообщил в июне заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук.
Ранее в Объединенной судостроительной корпорации заявляли, что готовы принять "Адмирал Кузнецов" на ремонт уже в текущем году.
Сообщалось, что военные определили контуры и масштаб предстоящей модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
В феврале с.г. корабельная авианесущая группа Северного флота вернулась в Североморск из дальнего похода в Средиземное море. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" была задействована в военной операции в Сирии. По официальным данным, в двух авиапроисшествиях, не связанных с боевыми действиями, авиагруппа потеряла два истребителя.
Ки ле
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09.11.2017
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