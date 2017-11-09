Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Адмирал Кузнецов" восстанавливает техническую готовность - командующий Севфлотом

10.11.2017 Интерфакс-АВН 408 0
0
Понравилась новость?
 0
ТАВКР "Адмирал Кузнецов"
ТАВКР "Адмирал Кузнецов".
Источник: vpk-news.ru

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Единственный российский авианосец - тяжелый крейсер "Адмирал Кузнецов" проходит плановое профилактическое обслуживание, сообщил "Интерфаксу" в четверг командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

"Адмирал Кузнецов" находится на восстановлении технической готовности. Это - уникальный корабль, и восстановление техготовности идет в соответствии с планом", - сказал он.

Командующий не стал отвечать на вопрос о том, когда начнется глубокая модернизация авианосца.

Ремонт и модернизация "Адмирала Кузнецова" начнется в следующем году, сообщил в июне заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук.

Ранее в Объединенной судостроительной корпорации заявляли, что готовы принять "Адмирал Кузнецов" на ремонт уже в текущем году.

Сообщалось, что военные определили контуры и масштаб предстоящей модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

В феврале с.г. корабельная авианесущая группа Северного флота вернулась в Североморск из дальнего похода в Средиземное море. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" была задействована в военной операции в Сирии. По официальным данным, в двух авиапроисшествиях, не связанных с боевыми действиями, авиагруппа потеряла два истребителя.

Ки ле
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Пётр Великий
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
пр. 1155
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 15:01
  • 1
Ходовые испытания фрегата "Адмирал Касатонов" начнутся летом 2018 года
  • 11.11 14:58
  • 1
Эта затопленная российская атомная подлодка — бомба с тикающим часовым механизмом (The National Interest, США)
  • 11.11 14:39
  • 18
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
  • 11.11 14:33
  • 10
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 11.11 14:30
  • 8
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 11.11 14:09
  • 11
На поддержку автопрома просят 455 млрд рублей
  • 11.11 11:31
  • 35
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 11.11 11:15
  • 24
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 11.11 10:07
  • 4
Обновленные вертолеты Ка-29 прибыли на базу морской авиации Тихоокеанского флота
  • 11.11 09:34
  • 16168
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.11 09:04
  • 4
Десантники Сербии и США проведут совместные учения
  • 11.11 06:35
  • 37
Полтонны – слабый аргумент
  • 10.11 23:10
  • 47
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 10.11 20:46
  • 2
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 10.11 17:53
  • 9
Свободное ношение оружия
другие обсуждаемые темы