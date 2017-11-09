Холдинг "Вертолеты России" изготовит для Минобороны Таиланда 2 вертолета Ми-17В-5
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Источник: макс-2017
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках подписанного АО «Рособоронэкспорт» соглашения изготовит дополнительную партию из двух военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 для Минобороны Таиланда.
"Подписанное соглашение на поставку военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 является продолжением многолетнего и взаимовыгодного сотрудничества с министерством обороны Таиланда. Приятно отметить, что спрос на вертолетную технику российского производства со стороны наших иностранных партнеров остается стабильным. Холдинг продолжает работу по совершенствованию тактико-технических характеристик вертолетов данного типа, что позволяет сохранить конкурентоспособность и востребованность на внешнем рынке" - заявил заместитель генерального директора Холдинга "Вертолеты России" по продажам Владислав Савельев.
В настоящий момент в мире используется более 4500 вертолетов типа Ми-8/17 в более чем 90 странах. Наибольшее количество вертолетов сегодня используется в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ, Африке и на Ближнем Востоке.
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09.11.2017
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