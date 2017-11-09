Первый "сухопутный" главком ВКС России может сменить приоритеты гособоронзаказа



Два первых опытных образца российского истребителя пятого поколения Су-57 по программе ПАК ФА - самолеты Т-50-1 (бортовой номер "051") и Т-50-2 (бортовой номер "052") во время демонстрационных полетов на ависалоне МАКС-2017. Жуковский, 21.07.2017.

Источник: Антон Громов / russianplanes.net ( ссылка ) Два первых опытных образца российского истребителя пятого поколения Су-57 по программе ПАК ФА - самолеты Т-50-1 (бортовой номер "051") и Т-50-2 (бортовой номер "052") во время демонстрационных полетов на ависалоне МАКС-2017. Жуковский, 21.07.2017.Источник: Антон Громов / russianplanes.net ( ссылка )

Как пишет Алексей Никольский в статье "Первый "сухопутный" главком ВКС может сменить приоритеты гособоронзаказа. От бывшего командующего группировкой в Сирии Сергея Суровикина ждут внимания к ударным беспилотникам" в газете "Ведомости", беспрецедентное в отечественной истории назначение главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) общевойскового генерала Сергея Суровикина может отразиться на приоритетах еще не утвержденной госпрограммы вооружений (ГПВ) на период до 2025 г. Как сообщили "Ведомостям" топ-менеджер предприятия аэрокосмической отрасли и человек, близкий к Министерству обороны, генерал Суровикин, продолжающий пока исполнять обязанности командующего группировкой российских войск в Сирии, заявил, что лично еще раз рассмотрит и, возможно, пересмотрит приоритеты новой ГПВ в части закупок и разработок новой авиатехники.

О том, что назначенного членом Совета федерации главкома ВКС Виктора Бондарева сменит Суровикин, а пост командующего группировкой в Сирии займет замначальника Генштаба генерал Александр Журавлев, ранее сообщали "Коммерсантъ" и РБК и подтвердили "Ведомостям" два источника в Минобороны. По словам собеседников "Ведомостей", к исполнению новых обязанностей Суровикин приступит до конца ноября. За все время существования советской и российской военной авиации ее ни разу не возглавлял "сухопутный" генерал, подчеркивает собеседник в Минобороны.

По словам человека, близкого к Военно-промышленной комиссии, новая ГПВ должна быть утверждена до конца 2017 г., но ее основные приоритеты, в том числе в отношении закупок и разработок вооружений для ВКС, уже согласованы. В целом ожидается продолжение закупок тех комплексов фронтовой авиации, которые закупаются и сейчас, говорит собеседник: Су-30СМ производства Иркутского авиазавода (входит в подконтрольную ОАК корпорацию "Иркут"), Су-35 производства авиазавода в Комсомольске-на-Амуре (входит в подконтрольную ОАК корпорацию "Сухой") и Су-34 производства Новосибирского авиазавода (также входит в "Сухой").

Приоритетом ГПВ также является программа по восстановлению производства стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Казанском авиазаводе (подконтролен входящему в ОАК "Туполеву"), отдельно в ГПВ будут отражены закупки военно-транспортных самолетов Ил-96МД-90А производства ульяновского "Авиастара" (подконтролен входящему в ОАК "Ильюшину"). При этом закупки нового истребителя пятого поколения Су-57 до 2025 г. предполагаются в ограниченном объеме - менее 30 единиц, добавляет собеседник. Виктор Бондарев на прошлой неделе заявил в интервью ТАСС, что ожидается еще и контракт на закупку истребителей МиГ-35 (модернизированный вариант МиГ-29) в количестве 24 единиц.

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, от Суровикина как бывшего командующего группировкой в Сирии можно было бы ожидать большего внимания к тем комплексам и системам, которые хорошо проявили себя в Сирии либо отсутствие которых в российских Вооруженных силах стало по итогам анализа сирийского опыта нетерпимым. К последним можно отнести ударные беспилотные летательные аппараты, напоминает эксперт. По словам собеседника в авиапромышленности, ГПВ уже сверстана и вряд ли до момента ее утверждения новому главкому удастся серьезно ее изменить. Назначение Суровикина призвано повысить требовательность военного заказчика к промышленности, и формальное утверждение ГПВ не помешает Минобороны поменять приоритеты в ходе ее исполнения, как это бывало и раньше, возражает собеседник "Ведомостей" в военном ведомстве.