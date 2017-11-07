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Первый «сухопутный» главком ВКС может сменить приоритеты гособоронзаказа

10.11.2017 Ведомости 898 0
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Практическое бомбометание Су-34
Практическое бомбометание экипажей Су-34. Военные учения Западного военного округа.
Источник: © Фото : Пресс-служба Западного военного округа

От бывшего командующего группировкой в Сирии Сергея Суровикина ждут внимания к ударным беспилотникам

В целом ожидается продолжение закупок тех комплексов фронтовой авиации, которые закупаются и сейчас, рассказывал собеседник «Ведомостям»

М. Стулов / Ведомости

Беспрецедентное в отечественной истории назначение главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) общевойскового генерала Сергея Суровикина может отразиться на приоритетах еще не утвержденной госпрограммы вооружений (ГПВ) на период до 2025 г. Как сообщили «Ведомостям» топ-менеджер предприятия аэрокосмической отрасли и человек, близкий к Министерству обороны, генерал Суровикин, продолжающий пока исполнять обязанности командующего группировкой российских войск в Сирии, заявил, что лично еще раз рассмотрит и, возможно, пересмотрит приоритеты новой ГПВ в части закупок и разработок новой авиатехники.

О том, что назначенного членом Совета федерации главкома ВКС Виктора Бондарева сменит Суровикин, а пост командующего группировкой в Сирии займет замначальника Генштаба генерал Александр Журавлев, ранее сообщали «Коммерсантъ» и РБК и подтвердили «Ведомостям» два источника в Минобороны. По словам собеседников «Ведомостей», к исполнению новых обязанностей Суровикин приступит до конца ноября. За все время существования советской и российской военной авиации ее ни разу не возглавлял «сухопутный» генерал, подчеркивает собеседник в Минобороны.

По словам человека, близкого к Военно-промышленной комиссии, новая ГПВ должна быть утверждена до конца 2017 г., но ее основные приоритеты, в том числе в отношении закупок и разработок вооружений для ВКС, уже согласованы. В целом ожидается продолжение закупок тех комплексов фронтовой авиации, которые закупаются и сейчас, говорит собеседник: Су-30СМ производства Иркутского авиазавода (входит в подконтрольную ОАК корпорацию «Иркут»), Су-35 производства авиазавода в Комсомольске-на-Амуре (входит в подконтрольную ОАК корпорацию «Сухой») и Су-34 производства Новосибирского авиазавода (также входит в «Сухой»).

Приоритетом ГПВ также является программа по восстановлению производства стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Казанском авиазаводе (подконтролен входящему в ОАК «Туполеву»), отдельно в ГПВ будут отражены закупки военно-транспортных самолетов Ил-96МД-90А производства ульяновского «Авиастара» (подконтролен входящему в ОАК «Ильюшину»). При этом закупки нового истребителя пятого поколения Су-57 до 2025 г. предполагаются в ограниченном объеме - менее 30 единиц, добавляет собеседник. Виктор Бондарев на прошлой неделе заявил в интервью ТАСС, что ожидается еще и контракт на закупку истребителей МиГ-35 (модернизированный вариант МиГ-29) в количестве 24 единиц.


Поставки истребителей и фронтовых бомбардировщиков.
Источник: МО РФ

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, от Суровикина как бывшего командующего группировкой в Сирии можно было бы ожидать большего внимания к тем комплексам и системам, которые хорошо проявили себя в Сирии либо отсутствие которых в российских Вооруженных силах стало по итогам анализа сирийского опыта нетерпимым. К последним можно отнести ударные беспилотные летательные аппараты, напоминает эксперт. По словам собеседника в авиапромышленности, ГПВ уже сверстана и вряд ли до момента ее утверждения новому главкому удастся серьезно ее изменить. Назначение Суровикина призвано повысить требовательность военного заказчика к промышленности, и формальное утверждение ГПВ не помешает Минобороны поменять приоритеты в ходе ее исполнения, как это бывало и раньше, возражает собеседник «Ведомостей» в военном ведомстве.


Алексей Никольский
07.11.2017
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Ил-96
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ПАК ФА
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