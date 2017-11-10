Десантники Сербии и США проведут совместные учения



Сербские войска во время парада в Белграде.

Источник: Reuters Сербские войска во время парада в Белграде.Источник: Reuters

Командующий ВВС США в Европе и Африке отметил, что мероприятие нацеленно на построение доверия и рабочих отношений между военными двух стран

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Американские и сербские десантники проведут вскоре совместные военные учения. Об этом сообщил в среду информационному агентству Reuters командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс. Он одновременно возглавляет Объединенное командование ВВС НАТО, штаб которого размещается на базе Рамштайн (Германия).

Согласно данным, изложенным американским военачальником, в этих предстоящих маневрах будет задействовано около 100 американских военнослужащих, представляющих ВВС и сухопутные войска. Учения пройдут по приглашению правительства Сербии. В ходе них с двух военно- транспортных самолетов C-130J сербские и американские военнослужащие произведут совместное десантирование. Точной даты учений Уолтерс не назвал.

При этом генерал охарактеризовал их как мероприятия, нацеленные на построение доверия и рабочих "отношений, длящихся всю жизнь". "И они [учения], безусловно, расширят техническую экспертизу сербов", - считает Уолтерс.

Он также заявил, что на Балканах сохраняется напряженность, которая "продолжает быть вызовом" для США и НАТО. "Однако у нас есть правильная командная концентрация внимания. У нас есть правильные ресурсы. У нас есть правильный диалог, и время покажет, как будут разворачиваться события", - добавил Уолтерс.