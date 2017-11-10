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Десантники Сербии и США проведут совместные учения

10.11.2017 ТАСС 432 4
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Сербские войска
Сербские войска во время парада в Белграде.
Источник: Reuters

Командующий ВВС США в Европе и Африке отметил, что мероприятие нацеленно на построение доверия и рабочих отношений между военными двух стран

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Американские и сербские десантники проведут вскоре совместные военные учения. Об этом сообщил в среду информационному агентству Reuters командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс. Он одновременно возглавляет Объединенное командование ВВС НАТО, штаб которого размещается на базе Рамштайн (Германия).

Согласно данным, изложенным американским военачальником, в этих предстоящих маневрах будет задействовано около 100 американских военнослужащих, представляющих ВВС и сухопутные войска. Учения пройдут по приглашению правительства Сербии. В ходе них с двух военно- транспортных самолетов C-130J сербские и американские военнослужащие произведут совместное десантирование. Точной даты учений Уолтерс не назвал.

При этом генерал охарактеризовал их как мероприятия, нацеленные на построение доверия и рабочих "отношений, длящихся всю жизнь". "И они [учения], безусловно, расширят техническую экспертизу сербов", - считает Уолтерс.

Он также заявил, что на Балканах сохраняется напряженность, которая "продолжает быть вызовом" для США и НАТО. "Однако у нас есть правильная командная концентрация внимания. У нас есть правильные ресурсы. У нас есть правильный диалог, и время покажет, как будут разворачиваться события", - добавил Уолтерс.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Германия
Россия
Сербия
США
Продукция
C-130
Проекты
NATO
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
VK
495
№1
10.11.2017 11:39
не так давно бомбили, теперь учения проводят совместные. Чего-то я в этой жизни не понимаю...
+4
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№2
Комментарий скрыт, низкий рейтинг
RU
штурм
3180
№3
10.11.2017 19:20
так вот почему Сербы с МиГ-29 так спешили.....
братушки пока кто то что то даёт...
0
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RU
Алексей60
2181
№4
11.11.2017 09:04
Цитата, Юрий из Ред Алерт2 сообщ. №2
США мультикультурная нация которая не сеет национализм и унижение по национальному признаку
Да-да-да! И расизма в Америке тоже нет!)))
Прям они белые и пушистые! И несут демократию по всему миру!))
0
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