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Фрегат «Адмирал флота Касатонов»: произведен пробный пуск маршевых двигателей

09.11.2017 ПАО СЗ "Северная верфь" 818 0
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Адмирал флота Касатонов
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" у достроечной набережной предприятия "Северная верфь".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Судостроительный завод Северная верфь (входит в АО ОСК) произвел пробный пуск маршевых двигателей главной энергетической установки первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов».


Кроме того, проведены испытания одиночной и параллельной работы четырех дизель-генераторов. На фрегате закрыты швартовные удостоверения по системам пожаротушения, осушения, пресной воды, кондиционирования воздуха. На корабле приняты в эксплуатацию медицинский и камбузный блоки, оборудование кают и кубриков, кают-компании и столовой, санитарно-бытовых помещений. Контрагенты на несколько месяцев позже выполнили поставку части судовой мебели, что задержало полную комплектацию кают и кубриков. Сейчас последняя партия мебели уже отгружается, и на фрегате готовятся к ее приемке и установке. Оперативными темпами выполняется первичная окраска помещений. Всего на заказе необходимо покрасить более 500 различных помещений. Окончательная окраска должна быть проведена во время ревизии непосредственно перед сдачей корабля заказчику.


В конце ноября корабелы Северной верфи начнут предъявлять фрегат «Адмирал флота Касатонов» представителям бригады строящихся и ремонтных кораблей. После приемки заказа бригадой экипаж корабля пройдет курс обучения, который продлится два-три месяца. По его завершении, ориентировочно в феврале 2018 года, начнется вселение экипажа на «Касатонов». Ходовые испытания заказа запланированы на начало лета.
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
Северная верфь
Проекты
22350
Медицина

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