Контроль качества продукции – ключевая составляющая гособоронзаказа



Гособоронзаказ.

Источник: vpk-news.ru Гособоронзаказ.Источник: vpk-news.ru

В «Рособоронэкспорте» состоялось совместное заседание Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК и Комитета по оборонной промышленности Лиги содействия оборонным предприятиям (ЛСОП) под председательством главы Комиссии, Первого заместителя председателя Думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева. В заседании также приняли участие зампред Думской Комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК Валерий Гартунг, член Комиссии, Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, Первый заместитель председателя коллегии ВПК РФ, вице-президент ЛСОП Олег Бочкарев, заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк.

Главной темой дискуссии стали новые нормы в сфере государственного оборонного заказа и практика их применения. Особое внимание было сконцентрировано на вопросах качества.

Открывая заседание, Председатель Комиссии Владимир Гутенев подчеркнул, что и для Вооруженных Сил, и для продвижения продукции на внешних рынках в рамках ВТС качество вооружения и военной техники является приоритетным: «На этапе вынужденного сокращения производственных мощностей в кризисные времена, неритмичности заказов по созданию ВВСТ, утраты отдельных технологий, нарушения кооперационных связей, а также оттока высококвалифицированных кадров, мы столкнулись с тем, что сегодня качество продукции ряда комплектующих оставляет желать лучшего».

Гутенев отметил, что на предприятиях ОПК медленно ведется работа по восстановлению численности и соответствующему оснащению служб, обеспечивающих качество — отделов технического контроля, подразделений стандартизации, управления качеством и надежности: «При этом очевидно, что на промышленном производстве качество не может быть гарантированно без проведения целого комплекса работ по совершенствованию систем управления на всех стадиях жизненного цикла продукции. Внедрение систем менеджмента качества становится важнейшим и необходимым условием обеспечения высокого качества продукции. Причем внедрение не формальное - ради красивой бумажки, а самое реальное, позволяющее быть спокойным за результат».

Председатель Комитета ЛСОП по оборонной промышленности, зампред коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев добавил, что сейчас в активной фазе находится согласование государственной программы вооружения на 2018–2027 годы: «На данный момент документ почти готов, и во второй половине ноября пройдет его рассмотрение. Также сейчас идет формирование гособоронзаказа сроком на 3 года. Здесь уже более детально будут обговариваться раскрытие номенклатуры, сроки поставок, стоимость продукции и т.д. В связи с этим тема «Новые нормы в сфере государственного оборонного заказа и практика их применения» - крайне важна».

Бочкарев подчеркнул, что в первую очередь необходимо решить проблемы, связанные с реализацией 275-го Федерального закона «О государственном оборонном заказе» - он по-прежнему требует доработки. Во-вторых, с 1 января начнут действовать новые модели ценообразования в сфере ГОЗ: «В-третьих, мы почти 2 года добивались изменения нормативного акта «Отсчет штрафных санкций при невыполнении заданий гособоронзаказа». К

сожалению, мы имеем факты невыполнения плановых контрактов по ГОЗ. Но штрафные санкции, которые заказчик предъявляет к исполнителям, несоразмерны уровню их проступка. Поэтому от «оборонщиков» необходимо получить «обратную связь» от реализации новых норм».

О результатах правоприменения новых норм в сфере ГОЗ и проектируемых дополнениях рассказал заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк: «Принятый в 2015 году блок поправок в 275 ФЗ представляет собой два новых раздела закона, состоящего из нескольких глав. Первый раздел предусматривает введение механизма расчета между предприятиями через систему отдельных счетов. Второй - определяет предмет контроля и регламентирует деятельность контролирующих органов. Определенные в законе запреты позволили выстроить единообразную практику по контролю. В конце 2016 года были внесены изменения, предусматривающие осуществление казначейского сопровождения госконтрактов».

Фесюк подчеркнул, что за невыполнение условий контрактов в 2016 году ФАС вынесено более тысячи постановлений, в 2017-ом - уже более полутора тысяч штрафов на должностных лиц предприятий. При этом в большинстве случаев за срыв должны были отвечать должностные лица государственных заказчиков, но условия контрактов составлены таким образом, что большую часть ответственности несет исполнитель.

Представители антимонопольного ведомства напомнили, что в стадии подготовки находятся поправки в законодательство, инициированные коллегией ВПК РФ. Это установление обязательности согласования технических заданий с генеральными конструкторами, ужесточение требований к авансированию долгосрочных работ, распространение запретов на завышение цен при выполнении работ по техническому перевооружению.

Одна из мер по повышению качества продукции военного назначения, предложенной на заседании Комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК, касалась создания «Системы сертификации соответствия квалификационным требованиям в сфере ГОЗ».

Основными недостатками применения существующей Системы менеджмента качества серии ISO 9000 при лицензировании ВВСТ названы присутствие на рынке огромного количества никем не контролируемых систем сертификации ISO и доступность «фиктивных» сертификатов.