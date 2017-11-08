Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ до конца месяца рассмотрит новую госпрограмму вооружений - зампред коллегии



Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев.

Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев.Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ во второй половине ноября рассмотрит новую госпрограмму вооружений (ГПВ), заявил зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев.

"На данный момент документ почти готов, и во второй половине ноября пройдет его рассмотрение", - заявил О.Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба Союза машиностроителей России.

"Также сейчас идет формирование гособоронзаказа сроком на 3 года. Здесь уже более детально будут обговариваться раскрытие номенклатуры, сроки поставок, стоимость продукции и так далее", - сказал О.Бочкарев.

Он отметил, что в настоящее время согласование госпрограммы вооружений находится в активной фазе.

18 октября вице-премьер, председатель коллегии ВПК РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что проект ГПВ до 2025 года уже поступил в коллегию Военно-промышленной комиссии.

"Могу сказать только одно: неделю тому назад (программа) поступила в коллегию Военно-промышленной комиссии, моим решением созданы рабочие группы во главе с членами коллегии ВПК, которые отвечают за техническое оснащение родов и видов Вооруженных сил", - сказал вице-премьер.

По его словам, по регламенту на эту работу отводится два месяца. Д.Рогозин выразил надежду, что она будет завершена раньше.

"У нас по регламенту два месяца есть, но мы сделаем эту работу быстрее, и мы отправим проект госпрограммы вооружений президенту. Пока есть уверенность в том, что мы до конца года сможем эту работу положить ему на подпись. А конкретные объемы финансирования не только Вооруженных сил, но еще и других силовых структур, это мы уже доложим президенту", - сказал он.

Д.Рогозин подчеркнул, что приоритет в перспективной ГПВ до 2025 года будет отдан не модернизации старых вооружений, а созданию новых.

"Приоритеты в основном даны не столько на модернизацию прежних образцов вооружений, сколько на создание новых. Это - перспективные авиационные комплексы, включая Военно-транспортный и Дальней авиации, это беспилотные комплексы, робототехника, то есть, все то, что связано с возможностью и необходимостью вывода человека из зоны поражения", - сказал он.