Никитин: нижегородские предприятия ОПК могут делать конкурентную гражданскую продукцию



Глеб Никитин.

Источник: http://www.minprom.gov.ru/ Глеб Никитин.Источник: http://www.minprom.gov.ru/

Врио губернатора региона также отметил, что для реализации этих задач руководство некоторых предприятий не пользуется федеральной поддержкой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса способны производить гражданскую продукцию, которая сможет конкурировать с иностранной. Но для реализации этих задач руководство некоторых предприятий не пользуется федеральной поддержкой, об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

"Получив назначение в регион, я начал выяснять, а достаточно ли активно нижегородские предприятия включились в этот процесс? Оказалось - недостаточно. Хотя на нижегородских предприятиях есть все возможности производить гражданскую продукцию, которая будет конкурировать с импортными аналогами", - рассказал Никитин.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о необходимости диверсификации производства на предприятиях ОПК. Весь накопленный потенциал они должны направить на выпуск высокотехнологичной гражданской продукции. В Минпромторге РФ формируется сегмент государственной информационной системы, который должен вести перечень конверсионных проектов. Под него создана специальная программа в Фонде развития промышленности, а Внешэкономбанк готов поддержать проекты.

Перед каждым нижегородским предприятием ОПК стоит задача к 2025 году производить не менее 40% гражданской продукции, а к 2030 году - не менее 50%."Конверсия развития производства гражданской продукции на предприятиях ОПК давно включена в федеральную повестку. В Нижегородской области этот комплекс развит хорошо, и потенциал для конверсии большой", - отметил Никитин.