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На учениях в Хабаровском крае военные защитили VIP-автокортеж от боевиков

09.11.2017 РИА Новости 119 0
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Военнослужащий. Архивное фото
Военнослужащий. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военная полиция и ВАИ Восточного военного округа (ВВО) в ходе тактико-специальных учений в Хабаровском крае отбили нападение условных террористов на автомобильный кортеж с высокопоставленным должностным лицом, сообщает ВВО.

В Хабаровском крае на специализированном учебно-тренировочном комплексе прошли тактико-специальные учения с военными военной полиции и военной автомобильной инспекции ВВО по сопровождению кортежа с высокопоставленным должностным лицом.

"В ходе практической части учения на одном из участков дороги на автомобильный кортеж было совершено нападение группой условных террористов. В целях защиты автоколонны военные полицейские совместно с военнослужащими ВАИ выполнили блокирование группы нападавших и отвод автомобиля с должностным лицом в безопасное место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учебного боя "террористы", не сумевшие реализовать свой замысел, попытались скрыться на автомобиле. Военные полицейские отработали погоню со стрельбой в движении, блокирование автомобиля "противника" и задержание нападавших.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе дымы и холостые боеприпасы.
08.11.2017
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