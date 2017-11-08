Ракета-носитель Vega вывела марокканский спутник Mohammed VI-A на расчетную орбиту



Ракета-носитель Vega.

Источник: © EPA-EFE Ракета-носитель Vega.Источник: © EPA-EFE

Аппарат будет отслеживать изменения окружающей среды, вести картографические работы и контроль за приграничной и береговой зоной

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Марокканский спутник Mohammed VI-A выведен во вторник на гелиосинхронную орбиту. Как сообщается на сайте корпорации Arianespace, пуск ракеты-носителя Vega с этим космическим аппаратом был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка) и стал 11-м по счету стартом с 2012 года.

Спутник был сконструирован для Марокко франко-итальянской компанией Thales Alenia Space, его вес составил около 1,1 тонны.

Среди его главных задач - мониторинг изменения окружающей среды в целях информирования о возможных стихийных бедствиях, картографические работы и контроль за приграничной и береговой зоной.

Ракета-носитель Vega, разработанная специалистами Европейского космического агентства, предназначена для доставки на орбиту небольших по массе космических аппаратов. Полезная нагрузка составляет 1,5 тонны, ракета способна выводить спутники на полярную орбиту высотой 700 км. Создание ракеты было инциировано в начале 1990-х годов Итальянским космическим агентством и продолжалось 14 лет. Общая стоимость разработки Vega, в которой также участвовали другие страны ЕС, составила порядка €710 млн. Первый ее полет состоялся в феврале 2012 года.