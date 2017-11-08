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Артиллеристы ЮВО за год участвовали в 180 учениях

09.11.2017 РИА Новости 136 0
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Военнослужащий ПВО РФ во время учений войск Южного военного округа. Архивное фото
Военнослужащий ПВО РФ во время учений войск Южного военного округа. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Артиллеристы на Северном Кавказе за год участвовали в 180 учениях, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Всего в учебном году в ракетных войсках и артиллерии (РВиА) проведено более 180 тактических учений различного масштаба, около 50 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии. Артиллеристы и ракетчики израсходовали около 30 тысяч снарядов и мин. Половина стрельб прошла в темное время суток", - говорится в сообщении.

В учениях были задействованы 152-миллиметровые самоходные гаубицы "Мста-С", "Акация", оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", 122-мм самоходная гаубица "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град-М", "Ураган", "Торнадо-Г".

Отмечается, что интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях ракетных войск и артиллерии ЮВО возросла на 25% в сравнении с прошлым годом.
08.11.2017
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