Россия вышла на первое место в мире по количеству танков и БМП



Российский танк Т-90С. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Владыкин Российский танк Т-90С. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Владыкин

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 4 тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения поставлено в Вооруженные силы РФ с 2012 по 2017 год, что позволило России выйти на первое место в мире по количеству танков, боевых машин пехоты (БМП) и реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"За пятилетку, с 2012 по 2017 год, в войска поставлено более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и 4 тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, что позволило Российской Федерации выйти на первое место в мире по количеству танков, БМП и РСЗО", - сказал Булгаков в интервью официальному печатному органу Минобороны России - газете "Красная звезда", опубликованном в номере за среду.

По его словам, "на вооружение за эти годы принято более 80 образцов современной техники". "Имею в виду ракетно-артиллерийское вооружение, танки, автомобили, технику служб тыла. Сегодня доля современных образцов вооружения и военной техники по закреплённой номенклатуре составляет уже более 50%", - уточнил генерал армии.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса и штатные ремонтно-восстановительные органы, что тоже важно, довели уровень исправности техники до 98%. Все у нас в армии сейчас на ходу, все готово к применению по назначению", - добавил Булгаков.