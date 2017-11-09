Генштаб заявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск
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Показательные выступления военнослужащих спецподразделения в Крыму.
Источник: © РИА Новости / Макс Ветров
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, выступая на коллегии Минобороны заявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск, а так же рассказал о возможностях российских ядерных сил и состоянии армии.
Военные силы Крыма
По словам Герасимова, военные силы Крыма включают базу ВМФ, дивизию противовоздушной обороны, армейский корпус и военно-морскую базу.
Он отметил, что за пять лет в Южном военном округе сформировались общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.
"Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", имеющими на вооружении крылатые ракеты "Калибр", тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", - сказал начальник Генштаба.
Он отметил, что за это время группировка Каспийской флотилии была усилена ракетным кораблем "Дагестан" и тремя малыми ракетными кораблями, оснащенных "Калибрами".
Не допустить военной агрессии
Герасимов также рассказал, как обстоят дела и на других направлениях.
"На каждом стратегическом направлении сформированы самодостаточные межвидовые группировки войск (сил) общего назначения, способные успешно решать задачи в прогнозируемых вооруженных конфликтах", - сказал он.
Начальник Генштаба отметил, что стратегические силы сдерживания гарантированно не допустят развязывания агрессии против Российской Федерации и ее союзников.
Удар по любой цели
Рассказал Герасимов и о потенциале российских ядерных сил. По его словам, они на 74% оснащены современными образцами вооружения.
Он подчеркнул, что "сегодня стратегические ядерные силы способны гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, в том числе обладающему средствами противоракетной обороны".
Начальник Генштаба также отметил, что боевые возможности авиационных стратегических ядерных сил за пять лет увеличились в полтора раза.
Усовершенствование системы ПРО
Модернизация коснулась и других областей ВС. Так, по словам Герасимова, за последние пять лет Россия усовершенствовала систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечила перекрытие зон обзора воздушного пространства.
"В рамках развития ВКС одним из приоритетных направлений стало совершенствование системы предупреждения о ракетном нападении. Начиная с 2012 года, в эксплуатацию вводятся современные радиолокационные станции высокой заводской готовности типа "Воронеж", ведется модернизация действующих станций "Дарьял", "Днепр" и "Волга", - заявил Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.
По его словам, в результате "ликвидированы разрывы радиолокационного поля на севере и юге страны и обеспечено перекрытие зон обзора воздушного пространства".
Он отметил, что воздушно-космическая оборона страны выведена на новую качественную ступень.
Новое вооружение
Глава Генштаба также рассказал о новом оружии российской армии. По его словам, за последние пять лет на вооружение поступили более трехсот образцов военной техники.
Поддержка высокой боеготовности стратегических сил, наращивание эшелонированной воздушно-космической обороны и совершенствование системы управления являются приоритетными областями развития.
Новое вооружение поступило так же на флот и в авиационные войска. Так, военный флот за последние пять лет получил более 150 кораблей и судов, из них 60 боевых. В береговых войсках появились 13 дивизионов ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", способных поражать как морские, так и наземные цели.
Морская авиация за этот период получила более 60 самолетов и вертолетов, а боевые возможности морских стратегических ядерных сил выросли на 25%.
Что касается авиации, только Западный военный округ за пять лет получил 185 самолетов и вертолетов.
Количество самолетов, которые могут применять крылатые ракеты, выросло в 11 раз, доля стратегических ракетоносцев достигла 75,7%, что на 53% больше, чем в 2012 году.
Были модернизированы ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МС, получившие новое радиоэлектронное оборудование и более мощные двигатели.
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07.11.2017
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штурм
3170
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№1
09.11.2017 10:56
Крым не защищён с Севера от Украины и Северо-запада от Румынии
мотострелковая дивизия там пришлась бы очень кстати...
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Сергей-82
10629
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№2
09.11.2017 13:30
Цитата, штурм сообщ. №1
Крым не защищён с Севера от Украины и Северо-запада от РумынииА что маневр силами не возможен? По моему Крым 2014 показал,насколько быстро мы произвели усиление,на это нужны часы.Конечно если гнаться за СССР то да,
Цитата, q
Состав 32-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.Что касается Перекопа,то http://tass.ru/armiya-i-opk/3870594 к 2018 году(по другим данным 2020)развернут до полка.
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