Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Генштаб заявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск

09.11.2017 РИА Новости 421 2
0
Понравилась новость?
 +3
Показательные выступления военнослужащих спецподразделения в Крыму
Показательные выступления военнослужащих спецподразделения в Крыму.
Источник: © РИА Новости / Макс Ветров

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, выступая на коллегии Минобороны заявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск, а так же рассказал о возможностях российских ядерных сил и состоянии армии.

Военные силы Крыма

По словам Герасимова, военные силы Крыма включают базу ВМФ, дивизию противовоздушной обороны, армейский корпус и военно-морскую базу.

Он отметил, что за пять лет в Южном военном округе сформировались общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.

"Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", имеющими на вооружении крылатые ракеты "Калибр", тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", - сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что за это время группировка Каспийской флотилии была усилена ракетным кораблем "Дагестан" и тремя малыми ракетными кораблями, оснащенных "Калибрами".

Не допустить военной агрессии

Герасимов также рассказал, как обстоят дела и на других направлениях.

"На каждом стратегическом направлении сформированы самодостаточные межвидовые группировки войск (сил) общего назначения, способные успешно решать задачи в прогнозируемых вооруженных конфликтах", - сказал он.

Начальник Генштаба отметил, что стратегические силы сдерживания гарантированно не допустят развязывания агрессии против Российской Федерации и ее союзников.

Удар по любой цели

Рассказал Герасимов и о потенциале российских ядерных сил. По его словам, они на 74% оснащены современными образцами вооружения.

Он подчеркнул, что "сегодня стратегические ядерные силы способны гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, в том числе обладающему средствами противоракетной обороны".

Начальник Генштаба также отметил, что боевые возможности авиационных стратегических ядерных сил за пять лет увеличились в полтора раза.

Усовершенствование системы ПРО

Модернизация коснулась и других областей ВС. Так, по словам Герасимова, за последние пять лет Россия усовершенствовала систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечила перекрытие зон обзора воздушного пространства.

"В рамках развития ВКС одним из приоритетных направлений стало совершенствование системы предупреждения о ракетном нападении. Начиная с 2012 года, в эксплуатацию вводятся современные радиолокационные станции высокой заводской готовности типа "Воронеж", ведется модернизация действующих станций "Дарьял", "Днепр" и "Волга", - заявил Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.

По его словам, в результате "ликвидированы разрывы радиолокационного поля на севере и юге страны и обеспечено перекрытие зон обзора воздушного пространства".

Он отметил, что воздушно-космическая оборона страны выведена на новую качественную ступень.

Новое вооружение

Глава Генштаба также рассказал о новом оружии российской армии. По его словам, за последние пять лет на вооружение поступили более трехсот образцов военной техники.

Поддержка высокой боеготовности стратегических сил, наращивание эшелонированной воздушно-космической обороны и совершенствование системы управления являются приоритетными областями развития.

Новое вооружение поступило так же на флот и в авиационные войска. Так, военный флот за последние пять лет получил более 150 кораблей и судов, из них 60 боевых. В береговых войсках появились 13 дивизионов ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", способных поражать как морские, так и наземные цели.

Морская авиация за этот период получила более 60 самолетов и вертолетов, а боевые возможности морских стратегических ядерных сил выросли на 25%.

Что касается авиации, только Западный военный округ за пять лет получил 185 самолетов и вертолетов.

Количество самолетов, которые могут применять крылатые ракеты, выросло в 11 раз, доля стратегических ракетоносцев достигла 75,7%, что на 53% больше, чем в 2012 году.

Были модернизированы ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МС, получившие новое радиоэлектронное оборудование и более мощные двигатели.
07.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
Дарьял
Днепр
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
КФ
СПРН
ЧФ
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
штурм
3170
№1
09.11.2017 10:56
Крым не защищён  с Севера от Украины и Северо-запада от Румынии
мотострелковая дивизия там пришлась бы очень кстати...
0
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
10629
№2
09.11.2017 13:30
Цитата, штурм сообщ. №1
Крым не защищён  с Севера от Украины и Северо-запада от Румынии
мотострелковая дивизия там пришлась бы очень кстати
А что маневр силами не возможен? По моему Крым 2014 показал,насколько быстро мы произвели усиление,на это нужны часы.Конечно если гнаться за СССР то да,
Цитата, q
Состав 32-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч Дислокация
Управление корпуса (44690), 19-я отд. рота охраны и обеспечения Симферополь
301-я пушечная артиллерийская бригада (48249), 2336-й разведывательный артполк, 78-я отд. рота спецназа ГРУ (61290) Симферополь
1398-й противотанковый артполк Луговое
438-я ракетная бригада, 447-я зенитно-ракетная бригада (23441) Советское
9-й отд. инженерно-сапёрный батальон (91157), 909-й отд. батальон связи (25860), 237-й отд. радиотехнический батальон ПВО, отд. батальон РЭБ (63139) Мазанка (Симферополь)
150-й отд. батальон химзащиты (51024) Перевальное
96-я бригада материального обеспечения Симферополь
858-й отд. ремонтно-восстановительный батальон Советское
126-я мотострелковая дивизия (19756)1 в составе: Симферополь
- 98-й мотострелковый полкбм (61873), 100-й мотострелковый полкбт (34449), 816-й артполк (77643), 1096-й зенитно-ракетный полк (81401), отд. ракетный дивизион (44795), 1301-й отд. противотанковый дивизион (71135), 103-й отд. разведывательный батальон (48384), 175-й отд. инженерно-сапёрный батальон (16146), 233-й отд. батальон связи (11856), 150-й отд. батальон химзащиты (71364), 658-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (34474), отд. медицинский батальон, отд. батальон материального обеспечения (52778), ОВКР (02584) Симферополь
- 361-й гв. мотострелковый полкбм (77115) Евпатория
- 257-й гв. танковый полк (67969) Перевальное
157-я мотострелковая дивизия (12130)2 Феодосия
159-я мотострелковая дивизия кадра3 Советское
Примечания к табл. 21 2.1:

1 126-я дивизия 01.12.1989 г. передана Черноморскому флоту и переформирована в 283-ю дивизию береговой обороны.

2 157-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 710-й ТУЦ, а 01.09.1989 г. – в 5378-ю БХВТ. Дивизия была сокращённого состава, развёрнутым по штату мирного времени был только 91-й мотострелковый полк (в/ч 05849) и 520-й мотострелковый полк (в/ч 35654) в Феодосии, а также 501-й мотострелковый полк (в/ч 21610) в Керчи.

3 159-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 711-й ТУЦ.

К декабрю 1989 г., до передачи 126-й дивизии и 301-й артиллерийской бригады в подчинение береговой обороны Черноморского флота, в корпусе имелось 332 танка, 801 БМП и БТР, 268 орудий, миномётов и РСЗО. К концу 1990 г. этот состав сократился до 61 танка, 52 БМП, 60 орудий и РСЗО [82, с. 169], т.е. фактически корпус стал полностью кадра.
Что касается Перекопа,то  http://tass.ru/armiya-i-opk/3870594  к 2018 году(по другим данным 2020)развернут до полка.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.11 13:55
  • 379
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.11 13:48
  • 6
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 09.11 13:37
  • 5590
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.11 13:36
  • 118
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 09.11 13:35
  • 2
На поддержку автопрома просят 455 млрд рублей
  • 09.11 13:30
  • 2
Генштаб заявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск
  • 09.11 13:07
  • 1
На Украине испытали БПЛА "Горлица", чтобы "следить за территорией России до Камчатки"
  • 09.11 13:05
  • 2
На ракетные комплексы "Ярс" перевооружены за пять лет 12 полков РФ
  • 09.11 13:05
  • 17
Генштаб ВС РФ предсказал смену оружия стратегического сдерживания
  • 09.11 12:34
  • 2
"Шайтан" — в небе над Россией! (Hamshahri, Иран)
  • 09.11 12:07
  • 19
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 09.11 11:56
  • 98
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 09.11 11:50
  • 15
Су-34 может стать одноместным штурмовиком
  • 09.11 11:30
  • 1
Свободное ношение оружия
  • 09.11 10:04
  • 21
Полтонны – слабый аргумент
другие обсуждаемые темы