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Минобороны за пять лет обустроило семь ракетных полков РВСН

09.11.2017 РИА Новости 169 0
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Пусковая установка Тополь. Архивное фото
Пусковая установка Тополь. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минобороны России с 2012 года обустроило семь полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), заявил первый замглавы ведомства Руслан Цаликов.

"Завершено обустройство семи ракетных полков Ракетных войск стратегического назначения, четыре радиолокационные станции высокой заводской готовности введены в строй. Реконструировано 17 аэродромов и еще 12 находятся в стадии высокой готовности", - сказал Цаликов на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, серьезные усилия при этом были сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, аэродромной сети, системы базирования флотов, арктической группировки и арсеналов хранения боеприпасов.

"Построено 10 гидротехнических сооружений, 23 комплексных объекта береговой инфраструктуры, 12 учебно-тренировочных комплексов Военно-морского флота", - сообщил Цаликов.

Он также отметил, что парки боевых машин соединений и воинских частей оснащаются тенто-мобильными укрытиями, за последние годы их построено 310. Кроме того, в этом году построены четыре новых быстровозводимых хранилища типа "МАРХИ".
07.11.2017
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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Проекты
Арктика
Ядерный щит

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