Военное строительство России в Арктике занимает 700 квадратных километров
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Сергей Шойгу и Руслан Цаликов.
Источник: МО РФ
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Площадь построенных министерством обороны России военных объектов в Арктике достигла 700 тысяч квадратных метров, заявил во вторник первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.
"Беспрецедентные, не побоюсь этого слова, по объему и срокам работы развернуты в Арктике. На сегодняшний день здесь уже построены 425 объектов общей площадью более 700 тысяч квадратных метров", - сказал Цаликов на заседании коллегии Минобороны.
По его словам, ни одна страна мира не осуществляла подобное масштабное строительство в условиях Крайнего Севера.
В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.
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07.11.2017
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