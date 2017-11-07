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Военное строительство России в Арктике занимает 700 квадратных километров

09.11.2017 РИА Новости 139 0
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Сергей Шойгу и Руслан Цаликов
Сергей Шойгу и Руслан Цаликов.
Источник: МО РФ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Площадь построенных министерством обороны России военных объектов в Арктике достигла 700 тысяч квадратных метров, заявил во вторник первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

"Беспрецедентные, не побоюсь этого слова, по объему и срокам работы развернуты в Арктике. На сегодняшний день здесь уже построены 425 объектов общей площадью более 700 тысяч квадратных метров", - сказал Цаликов на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, ни одна страна мира не осуществляла подобное масштабное строительство в условиях Крайнего Севера.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.
07.11.2017
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Россия
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