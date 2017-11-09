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Минобороны за 5 лет вернуло в госсобственность имущество на 6 млрд рублей

09.11.2017 164 0
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Министерство обороны РФ. Архивное фото
Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российское военное ведомство за пять лет вернуло в государственную собственность неправомерно отчужденное имущество стоимостью более 6 миллиардов рублей, заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

"Совместно с органами военной прокуратуры и департаментом военной контрразведки проведена серьезная работа по выявлению и возврату государству неправомерно отчужденного федерального имущества. Хочу отметить, что уже сегодня благодаря нашим совместным действиям государству возвращено имущество более чем на 6 миллиардов рублей", - сказал Цаликов на заседании коллегии Минобороны.

Кроме того, были переданы в собственность муниципальных образований и регионов более 50 тысяч объектов военного имущества и 1,4 тысячи военных городков, не имевших перспектив использования в Вооруженных силах.

"Экономия только от этих действий составила 3,7 миллиарда рублей. При этом 7 тысяч военнослужащих, привлекавшихся ранее к охране объектов, вернулись в части и приступили к своим непосредственным служебным обязанностям и боевой подготовке", - добавил Цаликов.
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан

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