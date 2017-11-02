Техмаш представит боеприпасы в Тайланде
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Российский ручной двуствольный гранатомет РПГ-30 "Крюк".
Источник: http://warfare.be/
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех представит в Таиланде авиационные бомбы и противотанковые гранаты в рамках Международной азиатской выставки и конференции по обороне и безопасности "Defense&Security-2017, которая состоится с 6 по 9 ноября в г. Бангкоке.
Среди ключевых экспонатов Техмаша – реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения, предназначенная для поражения современных и перспективных танков, в том числе оснащенных навесной динамической защитой и системой активной защиты, а также других бронированных и небронированных целей.
Еще один образец реактивной противотанковой гранаты- РПГ-26, отличительной особенностью которого является незначительная масса, 2.9 кг., и высокая боевая эффективность. РПГ-26 предназначена для поражения танков и другой бронированной и небронированной техники.
Кроме того, Техмаш продемонстрирует широкую номенклатуру боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии. Особое внимание среди них заслуживает боекомплект 125-мм выстрелов для современных танков Т-72 и Т-90, находящихся в сфере интересов вооруженных сил Таиланда. Ожидается интерес иностранных делегаций Юго-Восточной Азии и к 100-мм осколочно-фугасному выстрелу 3УОФ17 для БМП-3, которые широко используются странами региона.
Также на стенде будут представлены образцы морских выстрелов, входящих в боекомплект кораблей, имеющих на вооружение корабельные артустановки АК100 и АК130, а также образцы полевых выстрелов, входящих в боекомплект современной самоходно-артиллерийской установки «МСТА-С» и буксируемой гаубицы «МСТА-Б».
«Участие в выставке Defense&Security – наш очередной шаг по укреплению позиций на мировом рынке вооружения. Делегация «Техмаша» примет активное участие в деловой программе мероприятия, планируются встречи и переговоры с представителями Таиланда, Вьетнама и Индонезии для обсуждения вопросов по действующим контрактам и перспективных направлений сотрудничества», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
Выставка Defense&Security проводится под патронажем Правительства и Министерства обороны Таиланда с 1985 года, традиционно собирая ведущих производителей и заказчиков вооружения и военной техники сухопутных войск, военно-морского флота, авиации и средств ПВО.
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02.11.2017
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