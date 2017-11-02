Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Техмаш представит боеприпасы в Тайланде

02.11.2017 АО "НПК "ТехМаш" 102 0
0
Понравилась новость?
 0
РПГ-30
Российский ручной двуствольный гранатомет РПГ-30 "Крюк".
Источник: http://warfare.be/

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех представит в Таиланде авиационные бомбы и противотанковые гранаты в рамках Международной азиатской выставки и конференции по обороне и безопасности "Defense&Security-2017, которая состоится с 6 по 9 ноября в г. Бангкоке.


Среди ключевых экспонатов Техмаша – реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения, предназначенная для поражения современных и перспективных танков, в том числе оснащенных навесной динамической защитой и системой активной защиты, а также других бронированных и небронированных целей.


Еще один образец реактивной противотанковой гранаты- РПГ-26, отличительной особенностью которого является незначительная масса, 2.9 кг., и высокая боевая эффективность. РПГ-26 предназначена для поражения танков и другой бронированной и небронированной техники.


Кроме того, Техмаш продемонстрирует широкую номенклатуру боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии. Особое внимание среди них заслуживает боекомплект 125-мм выстрелов для современных танков Т-72 и Т-90, находящихся в сфере интересов вооруженных сил Таиланда. Ожидается интерес иностранных делегаций Юго-Восточной Азии и к 100-мм осколочно-фугасному выстрелу 3УОФ17 для БМП-3, которые широко используются странами региона.


Также на стенде будут представлены образцы морских выстрелов, входящих в боекомплект кораблей, имеющих на вооружение корабельные артустановки АК100 и АК130, а также образцы полевых выстрелов, входящих в боекомплект современной самоходно-артиллерийской установки «МСТА-С» и буксируемой гаубицы «МСТА-Б».


«Участие в выставке Defense&Security – наш очередной шаг по укреплению позиций на мировом рынке вооружения. Делегация «Техмаша» примет активное участие в деловой программе мероприятия, планируются встречи и переговоры с представителями Таиланда, Вьетнама и Индонезии для обсуждения вопросов по действующим контрактам и перспективных направлений сотрудничества», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.


Выставка Defense&Security проводится под патронажем Правительства и Министерства обороны Таиланда с 1985 года, традиционно собирая ведущих производителей и заказчиков вооружения и военной техники сухопутных войск, военно-морского флота, авиации и средств ПВО.
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индонезия
Таиланд
Продукция
АК-100
БМП-3
Мста-С
РПГ-30 Крюк
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Техмаш НПК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.11 18:34
  • 16
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 02.11 18:34
  • 13
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 02.11 18:27
  • 34
Когда в стране некуда девать деньги
  • 02.11 18:26
  • 2
Китай строит сверхдержаву "новой эры". Что это означает для Москвы
  • 02.11 18:20
  • 27
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 02.11 18:18
  • 2
Сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий", строящегося для Тихоокеанского флота
  • 02.11 18:07
  • 16
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 02.11 17:33
  • 89
На пороге - 258 МиГ-35
  • 02.11 17:06
  • 90
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 02.11 16:55
  • 3
ОКР по созданию перспективного перехватчика на смену МиГ-31 начнутся в 2018 году
  • 02.11 16:52
  • 1114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.11 16:45
  • 122
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 02.11 16:36
  • 14
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 02.11 15:45
  • 6
Су-34 может стать одноместным штурмовиком
  • 02.11 12:32
  • 3966
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы