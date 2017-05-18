Россия представит в Перу более 340 образцов продукции военного назначения



Вертолет Ка-226

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Вертолет Ка-226Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия представит на оружейном салоне SITDEF-2017 в Перу более 340 образцов продукции военного назначения (ПВН), в том числе 16 образцов вооружения и военной техники (ВВТ), сообщила накануне открытия оружейного салона Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).

Шестая международная выставка оборонных технологий, вооружений и предотвращения стихийных бедствий SITDEF пройдет на территории главного штаба Сухопутных войск Перу в столице страны Лиме 18-21 мая. Российскую делегацию на оружейном салоне возглавляет заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук.

Восемь российских стендов

Организатором российской экспозиции является "Рособоронэкспорт", в ее рамках разместятся стенды восьми российских организаций, в том числе АО "ОДК", АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", АО "НПО "СПЛАВ". Свои делегации направят также АО "Вертолеты России" и АО "Швабе - оборона и защита".

"Всего будет представлено более 340 экспонатов ПВН российского производства, в том числе 16 образцов", - сказано в сообщении ФСВТС.

В нем отмечено, что в рамках салона с 18 по 19 мая пройдет выставка по информационной безопасности Expo Cyberseguridad-2017.

Перспективы "Вертолетов России"

Заместитель гендиректора АО "Вертолеты России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков сообщил журналистам, что представители холдинга обсудят на выставке в Перу перспективы послепродажного обслуживания отечественных машин, находящихся на вооружении стран Латинской Америки.

Холдинг также планирует обсудить с представителями силовых ведомств стран региона продвижение вертолетов Ми-26Т2 и "Ансат-У".

В рамках выставки будут представлены военно-транспортный вертолет Ми-17В-5, а также модели Ми-171Ш и Ми-26.

Парк вертолетов российского производства в Перу является одним из самых многочисленных в латиноамериканском регионе, отметили в компании. Стоящие на вооружении военно-воздушных сил этой страны вертолеты типа Ми-8/17 и Ми-24/35 обеспечивают транспортную и огневую поддержку правительственных войск, борющихся с наркотрафиком и незаконными вооруженными формированиями.

Вертолет Ми-171Ш предназначен для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Он может использоваться для спасательных операций, а также нести вооружение.

"Ансат-У" - легкий вертолет, предназначенный для обучения курсантов летных училищ на этапе первоначальной подготовки, а также подготовки летно-инструкторского состава. Машина разработана конструкторским бюро Казанского вертолетного завода по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом и двумя газотурбинными двигателями.

Военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 относится к семейству Ми-8/17 и поставляется для различных силовых структур РФ и зарубежных стран. Данный тип вертолетов способен перевозить до 4 тонн груза. Вертолет также может использоваться для выполнения боевых задач с применением различного вооружения, проведения поисково-спасательных и санитарных операций.

Вертолет типа Ми-26Т и его военная версия Ми-26 разработаны на Московском вертолетном заводе имени Миля и серийно выпускаются на "Роствертоле". В 2015 году запущено серийное производство обновленной версии вертолета - Ми-26Т2. Вертолет оборудован современной авионикой и способен транспортировать до 20 тонн груза внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

Снаряды от "Техмаша"

"Концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех" представит в Перу боеприпасы для танковой, полевой и морской артиллерии. Особый интерес участников южноамериканской выставки может вызвать образец, разработанный на базе НИМИ имени В.В. Бахирева, - 125-миллиметровый танковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом, являющийся одним из наиболее мощных выстрелов для современных танков Т-72 и Т-90. Выстрел 3ВБМ17 предназначен для поражения современных модернизированных танков с комбинированной бронезащитой", - сообщила пресс-служба компании.

В Лиме "Техмаш" также продемонстрирует 100-миллиметровый осколочно-фугасный выстрел 3УОФ17 для боевой машины пехоты БМП-3; образцы морских выстрелов, входящих в боекомплект кораблей, имеющих на вооружении артиллерийские установки АК-100 и АК-130; полевые выстрелы из боекомплектов самоходной артиллерийской установки "Мста-С" и буксируемой гаубицы "Мста-Б".

В рамках выставки делегация концерна "Техмаш" планирует провести ряд встреч и переговоров с представителями зарубежных компаний и Минобороны Перу.

Россия поможет в разработке ВПН

"Мы предлагаем Перу и другим нашим партнерам в латиноамериканском регионе широчайший спектр форм сотрудничества: от поставок готовой российской ПВН до различных форм технологического партнерства, в том числе и совместных разработок ВВТ", - заявил заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт", возглавляющий делегацию компании на оружейном салоне в Лиме, Сергей Ладыгин.

На стенде "Рособоронэкспорта" на SITDEF-2017 будет представлена информация о более чем 250 образцах вооружений, многие из которых применялись Воздушно-космическими силами России в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Пресс-служба "Рособоронэкспорта" сообщила, что из авиационной техники наиболее перспективными в латиноамериканском регионе являются учебно-боевой самолет Як-130, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, самолет Су-30МК, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, боевой Ми-28НЭ и транспортно-боевой вертолет Ми-35М.

В "Рособоронэкспорте" также отметили, что немалый интерес потенциальных заказчиков ожидается к сухопутной технике, в частности, к танку Т-90С, бронетранспортерам БТР-80А и БТР-82А. Кроме того, перспективными в регионе считаются зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор М2КМ" и "Бук-М2Э", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносной ЗРК "Игла-С", а также зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500".

200 компаний из 31 страны

Выставка SITDEF проводится с 2007 года с участием всех видов национальных вооруженных сил и полиции при поддержке перуанского правительства. Организатор оружейного салона в Лиме - министерство обороны Республики Перу. Тематика выставки - оборонные технологии и технологическое сотрудничество в области автобронетанковой техники и артиллерии, системы противовоздушной обороны, средства связи, инженерное и санитарное оборудование, средства разминирования, вспомогательное имущество, в том числе спецтехника и оборудование для предупреждения о стихийных бедствиях и природных катаклизмах.

Общая площадь выставочной экспозиции - около 6 тысяч квадратных метров. Ожидается, что в SITDEF-2017 примут участие около 200 компаний из 31 государства.