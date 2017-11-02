Производитель "Глонасс": в 2021 году создадим импортонезависимый спутник



Николай Тестоедов.

Источник: © "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева" Николай Тестоедов.Источник: © "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева"

Российское предприятие "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева" (ИСС) планирует с 2021 года выпускать импортонезависимые спутники серии "Глонасс". О технических особенностях этих аппаратов, их отличии от нынешнего поколения спутников "Глонасс", о производстве других спутников, таких как "Гонец" и аппараты связи серии "Экспресс", а также о ситуации с запуском украинского аппарата "Лыбидь" рассказал в интервью ТАСС генеральный директор ИСС Николай Тестоедов.

— Недавно сибирское предприятие ИСС заключило с томским центром "Полюс" контракт на создание аппаратуры для новых спутников "Глонасс". Сообщалось, что оборудование должно быть изготовлено до конца 2018 года. Началась ли эта работа?

— По программе мы должны сделать девять аппаратов "Глонасс-К1" и два аппарата "Глонасс-К2". Последние модернизированы по сравнению с первыми двумя аналогичными аппаратами, которые были сделаны преимущественно на западной элементной базе, а она теперь недоступна из-за санкций.

Компания "Полюс" поставляет нам системы энергопреобразования. Томичи должны обеспечить 11 комплектов. Аппаратура для первого из девяти "Глонасс-К1" должна появиться у нас до 31 декабря. Тогда сможем изготовить его за девять месяцев: это наш технологический цикл для аппаратов подобного класса.

— Аппараты "Глонасс-К1" являются модернизированной версией "Глонассов"?

— Вначале были просто "Глонассы", которые при гарантированном сроке активного существования три года работали в среднем по 4,5 года. С 2003 года мы запускаем аппараты серии "Глонасс-М" с уже 7-летним сроком активного существования, но они сделаны еще по схеме, когда приборы находятся в гермоконтейнере. Сейчас на орбите действуют еще два "Глонасс-К1" негерметичного исполнения, у них жизненный цикл составляет 10 лет.

В дальнейшем они будут трансформироваться в КА (космический аппарат — прим. ТАСС) "Глонасс-К2", уже многофункциональные: там планируется достаточно много задач, помимо навигационных. Но и число навигационных функций тоже увеличивается: на "Глонасс-М" было четыре частоты, на "Глонасс-К" — пять, а на "Глонасс-К2" будет до девяти частот. "Глонасс-К2" будет мощнее и тяжелее: если у "Глонасс-К1" вес — чуть меньше тонны, то у "Глонасс-К2" — 1,6 тонны. Охват у него будет такой же, как и у предыдущих аппаратов, — глобальный.

Сегодня вся российская группировка состоит из аппаратов "Глонасс-М". Плюс есть еще два "Глонасс-К1", которые проходят летно-конструкторские испытания и одновременно работают уже в составе орбитальной группировки. Мы изготовим еще девять аппаратов "Глонасс-К1" в поддержку орбитальной группировки.

С 2019 года планируем запустить первые два аппарата типа "Глонасс-К2", а с 2021 года — те же "Глонасс-К2", но уже в импортонезависимом варианте. После чего продолжим работу только с многофункциональными импортонезависимыми "вторыми".

— В чем будет заключаться импортонезависимость тех аппаратов "Глонасс-К2", которые планируется запустить в 2021 году?

— Когда возникли санкции, все начали говорить об импортозамещении. Но по смыслу слова "импортозамещение" — это полная замена. А мы, со своей стороны, ввели термин "импортонезависимость". Понимаем, что одномоментно нельзя отказаться от всех элементов западного производства, и хотя все необходимые задания Минпромторгу выданы и исполняются, еще несколько лет будут проводиться плановые ОКР по разработке и постановке в производство отечественных элементов для замены импортных. Часть элементов в это время будет закупаться, но это те элементы, которые доступны на рынке. Поэтому слово "зависимость" пропадает, а часть импорта остается.

— Сколько планируется изготовить импортонезависимых аппаратов "Глонасс-К2"?

— Ровно столько, сколько потребуется для восполнения орбитальной группировки, для поддержания ее полного состава в количестве 24 аппаратов.

В течение срока активного существования наших спутников серии "Глонасс" мы очень часто меняем элементы на каждом из них, потому что элементы в радиоэлектронной промышленности живут не очень долго. Кто-то называет 5 лет, кто-то — 10 лет, они действительно такой срок жизни имеют, но когда элементы нужны для "длинной" группировки, закупают сразу большую партию элементов, чтобы дальше не менять приборы. Но ведь эти элементы не могут храниться на Земле бесконечно, поэтому все равно приходится проводить замену на другие элементы вместо снятых с производства. Это как автомобиль: вы же не можете бесконечно эксплуатировать одну и ту же модель, она снимается с производства. И вы покупаете новую модель.

— Это значит, что один аппарат будет заменен другим?

— Нет. Согласно ГОСТу существует процедура: в приборе несколько тысяч элементов, а заменили, к примеру, только один. Вы же не будете под это дело менять весь прибор. Просто подбираете тот элемент, который обеспечит функционал. При этом не нужно перепроектировать прибор, проводить проверку на вибрацию, например. Проводятся только те испытания, которые показывают, что новый элемент корректно встроен в систему. Модернизированные приборы будут ставиться на КА "Глонасс" с 2021 года.

— Два аппарата "Глонасс-К2", о которых вы говорили ранее, запустят в обязательном порядке или по мере необходимости?

— Они в любом случае должны быть запущены сразу после производства, потому что на них апробируются новые решения. Там много новых систем, которые надо проверить в режиме летно-конструкторских испытаний и подтвердить правильность принятых по ним технических решений для того, чтобы уже дальше тиражировать их в серию. Там все системы российские, только часть электронной компонентной базы останется импортной. И эта часть будет сокращаться с каждым аппаратом.

Сейчас в АО "ИСС" находятся шесть космических аппаратов "Глонасс-М", это наш резерв. Запускаем их только в случае плановой замены или по оперативной необходимости, если какой-то из действующих аппаратов выйдет из строя. И те девять аппаратов "Глонасс-К1", что мы изготовим в будущем, тоже будут выходить на орбиты по мере необходимости.

— Когда планируется запуск двух аппаратов "Глонасс-К2"?

— Запуск первого планируется во втором квартале 2019 года, второго — в конце 2019 года. Аппараты будут запущены с помощью ракет-носителей "Союз" с космодрома Плесецк.

— Какие предприятия поставляют ИСС электронную компонентную базу для спутников?

— Мы делаем спутники и часть приборов, другую часть поставляют предприятия кооперации. Для "Глонассов" нашими ключевыми партнерами являются "Российские космические системы", корпорация РИРВ, Ижевский радиозавод, томский "Полюс". Но все — и мы, и приборостроители — покупаем электронную компонентную базу, никто ее не производит.

— Если у нас некому создавать электронную компонентную базу, а заменить импортную нужно, то как быть?

— Если надо заменить тысячу элементов, Минпромторг может делать, к примеру, 100 ОКР в год по новым элементам, значит, за 10 лет эта тысяча элементов будет заменена полностью. А в течение всего этого времени идут переходные процессы, когда с разработкой и постановкой в серию каждого российского элемента прекращается использование его импортного аналога. Таким образом, с каждой опытно-конструкторской работой увеличивается доля российской компоненты.

Этот процесс не быстрый, и он прилично затормозил выпуск части приборов, потому что наша электронная промышленность два-три года назад была не в самом лучшем состоянии. Сейчас идет восстановление, по крайней мере, мы это видим в отношении электронной компонентной базы для применения в космосе.

— Но ведь этот процесс тормозит производство, в частности спутников.

— Да, это влияет. Там, где необходимо, мы меняем схемные решения, количество элементов. Например, по одной из тем вес целевой аппаратуры при замене электрорадиоизделия увеличился почти на 40%, потому что иногда надо было делать плату вместо одной микросхемы. Но при этом мы не поступились ни одной функцией, надежность изделия поддерживается.

Но такие изменения, как замена элемента на плату, могут повлиять на всю конструкцию изделия. Грубо говоря, прибор был маленьким, стал больше.

Мы разработали технологию и уже апробировали ее. Это довыведение космического аппарата с помощью устанавливаемых на него электрореактивных двигателей. "Протон" выводит на опорную орбиту 3,25 тонны. А аппарат может быть тяжелее. Спутник связи "Экспресс-АМ5" весил на 108 кг больше. Мы вывели его на эллиптическую орбиту, похожую на геостационарную (около 36 тыс. км над Землей). И мощности "Протона" хватило для этого. А потом довели спутник за счет его электрореактивных двигателей за 72 дня в нужную точку.

— Выкупил ли Роскосмос у ИСС акции компании "Гонец"?

— Процесс передачи акций состоялся еще летом.

— Сейчас на вашем предприятии идут испытания спутника "Гео-ИК-2". Как они проходят? Когда запланирован запуск?

— Мы планируем завершить изготовление в конце ноября, все идет по графику. Но решение о запуске принимает госкомиссия — в зависимости от готовности спутника, средств выведения, наземного комплекса управления. Мы обозначаем только дату сдачи аппарата, а не дату пуска, дальше уже решение заказчика.

— Можно ли узнать о состоянии работ по модернизированным аппаратам "Меридиан"?

— Утвержден заказ на четыре аппарата "Меридиан-М" в поддержание существующей орбитальной группировки. Это действительно модернизация существующих "Меридианов" — с учетом замены элементной базы. А так — все технические решения те же самые.

Первый аппарат планируем изготовить в конце 2018 года. Дальше уже госзаказчик будет решать, надо ли его запускать сразу или нет. Следующий аппарат будет готов в 2019 году, третий — в 2020-м, а четвертый — в 2022 году. Мы рассчитали, когда будут выбывать в плановом порядке существующие "Меридианы" и, исходя из этого, такие сроки изготовления следующих аппаратов, которые заменят нынешние.

Срок активного существования действующих "Меридианов" составляет 7 лет, но пока ни один из них не выработал этот срок.

— Когда планируется запустить следующие три аппарата серии "Гонец"?

— Тройка "Гонцов" готова к запуску с мая прошлого года. Мы сейчас проводим электрические испытания, чтобы иметь техническую возможность к запуску в конце этого года. Вопрос даты запуска будет определяться генеральными заказчиками — Роскосмосом и Министерством обороны — по мере готовности средств выведения. Запуск планируется осуществить с космодрома Плесецк на ракете-носителе "Рокот". Но прорабатываются варианты адаптации этих аппаратов к "Союзу" и "Ангаре".

— Сколько аппаратов "Гонец" планирует изготовить ИСС в будущем?

— Помимо этих трех, которые уже готовы, законтрактованы еще шесть аппаратов "Гонец". В конце этого года мы получаем первые ретрансляторы и начинаем собирать эти спутники. А в дополнение к этим шести законтрактованы еще три аппарата. Орбитальная группировка "Гонец" на сегодняшний день должна составлять 12 аппаратов, срок активного существования каждого — 5 лет. Группировка сейчас полная по количеству, но работают девять аппаратов, три находятся на летных испытаниях. Когда группировка будет полной, не будет перерывов в сотовой связи, которые сегодня иногда возникают у потребителей. После запуска этих трех аппаратов следующие уже будут запускать по мере необходимости.

— Когда планируется изготовить законтрактованные спутники "Гонец"?

— Шесть мы планируем изготовить в 2019 году, остальные три — в конце 2020 года.

— Как идут работы по спутникам связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103"?

— Работы идут в соответствии с графиком. Ежемесячно этот вопрос рассматривается у руководства Россвязи и Роскосмоса. Запуск аппаратов планируется на конец 2019 года с космодрома Байконур на "Протоне" с довыведением спутников в нужные точки стояния за счет электрореактивных двигателей, установленных на аппаратах.

— Ранее сообщалось, что ИСС разработает систему питания для посадочного модуля миссии "ЭкзоМарс-2020". Начались ли эти работы?

— Да, они идут. Мы идем по графику, непрерывно сверяя все работы с нашим заказчиком — НПО им. Лавочкина. Работу по поставке аппаратуры мы должны завершить за полтора года до пуска. Вопрос к НПО.

— Вы ранее говорили, что осенью планируется уточнить облик высокоэллиптического дополнения к системе ГЛОНАСС. Что по этой теме?

— Эти работы пока не закончены. Такие предложения прорабатываются, но судьба этого направления будет понятна в конце этого года, когда произойдет корректировка федеральной целевой программы развития системы ГЛОНАСС.

— Как обстоят дела с украинским телекоммуникационным спутником "Лыбидь"? Известно, что задержка с запуском составляет уже не один год и к концу подходит гарантийный срок. А ваше предприятие отвечает за несущую платформу и модуль полезной нагрузки.

— Что касается сроков запуска, — не знаю. Спутник находится у нас на ответственном хранении. Ждем информации от изготовителя — канадской компании MDA — о тех процедурах, которые мы должны провести в соответствии с принятыми решениями.

Почему спутник не могут запустить? Нет ракеты. Вот когда канадцы решат проблему с носителем, тогда проведем предпусковую подготовку спутника, отвезем его на космодром, проведем там предстартовую подготовку и готовы запустить. Носитель изначально определен — это ракета "Зенит". Но проблемы с Украиной, завод "Южмаш" уже за пределами нашего воздействия или участия. Поэтому насчет пуска мы с вами узнаем практически одновременно. Вообще это компетенция заказчика, в данном случае для нас — компании MDA.

— А есть ли варианты вывести этот спутник на другой ракете?

— Можно, но для этого надо сделать так называемую адаптацию аппарата к носителю. Просто взять и поставить спутник на другую ракету нельзя, у нее могут оказаться другие динамические характеристики.

— Сколько по времени происходит адаптация?

— Обычно от 7 до 14 месяцев. Это длинный процесс, потому что идет много расчетов. Адаптацией занимается производитель ракеты, куда мы, как производитель спутника, передаем данные по динамической схеме аппарата. Ракетостроители получают от нас расчетно-динамическую схему.

— Так можно ли адаптировать "Лыбидь" к другой ракете?

— Можно, только надо смотреть, получается ли эта адаптация. Но вообще никаких проблем нет. Изначально для некоторых спутников в их тактико-техническом задании предусмотрено, что они могут быть запущены на нескольких средствах выведения. То есть, например, не только на "Зените", но и на "Протоне". В этом случае вибрационные испытания аппарата происходят на обеих ракетах и динамическую схему просчитывают и для той, и для другой.

Но "Лыбидь" изначально проектировался только под "Зенит", и динамическая схема для "Протона" на нем не просчитывалась. "Союз" точно не сможет, у него мощности не хватит вывести спутник на орбиту. Так что — либо "Зенит", либо "Протон".

— То есть если не будет "Зенита", то этот аппарат можно вывести на орбиту только "Протоном"?

— Это можно сделать и западными ракетами-носителями, но это, как говорится, не наш путь.

— Если "Лыбидь" все же решат запускать на "Протоне", то, кроме переноса запуска на 7–14 месяцев для адаптации аппарата к ракете, это ни на что больше не повлияет?

— Я не участник той части контракта, но наверняка заключены контракты, проплачены авансы, сделана какая-то матчасть. И что делать: разрывать контракт, отзывать деньги? Причем еще непонятно, по каким причинам. Ведь неясно, является ли нынешняя ситуация — изменение отношений между двумя странами — форс-мажором и застраховано ли это. В каждом контракте по-разному прописывается ситуация форс-мажора, а как в этом контракте — я не знаю.

Беседовал Алексей Песляк