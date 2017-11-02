ГПУ заподозрила должностных лиц "Укроборонпрома" в отмывании $7,4 миллиона
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Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото.
Источник: © Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook
КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Украины заподозрила должностных лиц госконцерна "Укроборонпром" в переводе 7,4 миллиона долларов на фиктивную фирму, сообщил в среду на брифинге генпрокурор Юрий Луценко.
"В пятницу медиасообщество не заметило событие, когда, несмотря на серьезное сопротивление, Государственная фискальная служба вместе с Генеральной прокуратурой провела обыск на ГП "Укроборонпром". Мы обоснованно подозреваем, что должностные лица этого госпредприятия на уже установленную следствием фиктивную структуру перевели 200 миллионов (гривен или 7,4 миллиона долларов - ред.) оборонного бюджета", - заявил Луценко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
По информации украинских СМИ, в минувшую пятницу сотрудники Генпрокуратуры и фискальной службы провели обыски у руководителей госпредприятия "Спецтехноэкспорт" (входит в состав "Укроборонпрома").
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02.11.2017
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